欧洲汇市：英镑贸易加权指数触及11个月高位，受债券利差扩大支撑

企业并购：中国招商局集团与安宏就收购巴西港口股份深入谈判--报载
路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报导指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透伦敦11月22日 - 英镑贸易加权指数周五触及11个月高点，得益于英镑兑日圆和美元的涨势，且利差优势也给予英镑支撑。
英国10年期公债收益率(殖利率) 在一个月高点附近交投，使其与可比德债 间的利差守在2005年以来最高水准，与可比美债 间的利差亦扩大。
周四公布的英国工业订单意外强劲，推动英债收益率及英镑上扬，且与欧元区采购经理人调查所呈现的困顿景况形成反差。
英镑兑美元 升0.1%，报1.6217，为一个月高点。英镑兑日圆 最新持平于163.80，稍早触及五年高位164.04。根据英国央行数据，英镑贸易加权指数 升至84.20，为1月2日以来最高。
“在欧洲货币中，我们非常看多英镑。”野村分析师Yujiro Gato说道。
“虽然（欧洲央行总裁）德拉吉在过去几天里表现得略微强硬，但如果下周出炉的欧元区通胀数据表现疲弱，则欧洲央行就将承受采取行动的压力。我们建议，如果欧元/英镑升到0.84，则做空该货币对。”
欧元兑英镑 守在近两周低点0.8340英镑附近。（完）
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路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报导指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透北京4月14日 - 新华社周四报导援引中国工业与信息化原材料司巡视员骆铁军称，中国已将彻底取缔“地条钢”作为今年钢铁去产能的重要任务，并要求于6月30日前全面完成。
路透纽约4月13日 - 美国华尔街大型银行的高管周四称，他们在华盛顿就金融监管进行了积极讨论，并淡化了有关美国决策者可能迫使大型银行分拆的主张。