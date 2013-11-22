欧洲汇市：英镑贸易加权指数触及11个月高位，受债券利差扩大支撑

路透伦敦11月22日 - 英镑贸易加权指数周五触及11个月高点，得益于英镑兑日圆和美元的涨势，且利差优势也给予英镑支撑。

英国10年期公债收益率(殖利率) 在一个月高点附近交投，使其与可比德债 间的利差守在2005年以来最高水准，与可比美债 间的利差亦扩大。

周四公布的英国工业订单意外强劲，推动英债收益率及英镑上扬，且与欧元区采购经理人调查所呈现的困顿景况形成反差。

英镑兑美元 升0.1%，报1.6217，为一个月高点。英镑兑日圆 最新持平于163.80，稍早触及五年高位164.04。根据英国央行数据，英镑贸易加权指数 升至84.20，为1月2日以来最高。

“在欧洲货币中，我们非常看多英镑。”野村分析师Yujiro Gato说道。

“虽然（欧洲央行总裁）德拉吉在过去几天里表现得略微强硬，但如果下周出炉的欧元区通胀数据表现疲弱，则欧洲央行就将承受采取行动的压力。我们建议，如果欧元/英镑升到0.84，则做空该货币对。”

欧元兑英镑 守在近两周低点0.8340英镑附近。（完）

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