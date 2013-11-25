版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 17:11 BJT

台湾债市：102/11期五年公债中，证券业卖超9亿台币

路透台北11月25日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/11 
交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     11.00      2.00        +9.00
     票券业      0.00      0.00         0.00
     证券业      1.00     10.00        -9.00
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐