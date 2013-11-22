日本经济：经济财政大臣甘利明称，领先指标显示出口不久后将回升

企业并购：中国招商局集团与安宏就收购巴西港口股份深入谈判--报载
路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报导指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透东京11月22日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，出口领先指标--海外机械订单--显示，日本出口不久后将回升。
甘利明发表上述言前，日本整府连续第三个月调降对出口的看法，称新兴经济体需求不振导致出口转弱。
这与上日日本央行对于此间经济前景更为乐观的看法相左。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报导指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透北京4月14日 - 新华社周四报导援引中国工业与信息化原材料司巡视员骆铁军称，中国已将彻底取缔“地条钢”作为今年钢铁去产能的重要任务，并要求于6月30日前全面完成。
路透纽约4月13日 - 美国华尔街大型银行的高管周四称，他们在华盛顿就金融监管进行了积极讨论，并淡化了有关美国决策者可能迫使大型银行分拆的主张。