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货币新闻 | 2013年 11月 22日 星期五 19:02 BJT

日本经济：经济财政大臣甘利明称，领先指标显示出口不久后将回升

路透东京11月22日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，出口领先指标--海外机械订单--显示，日本出口不久后将回升。

甘利明发表上述言前，日本整府连续第三个月调降对出口的看法，称新兴经济体需求不振导致出口转弱。

这与上日日本央行对于此间经济前景更为乐观的看法相左。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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