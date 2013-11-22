马来西亚期市：棕榈油期货由升转跌，受产出预估打击

企业并购：中国招商局集团与安宏就收购巴西港口股份深入谈判--报载
路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报导指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透吉隆坡11月22日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，逆转稍早涨势，在棕榈油价格升至逾一年高点后，投资人了结获利，而最大生产国产出增加的前景拖累市场。
印尼棕榈油委员会称，印尼明年棕榈油产出料跳增13%至2,950万吨，因有更多成熟的种植区进行收割，预计这将会推低平均价格。
马来西亚产业监管机构预期，马来西亚明年产出将达1,950万吨。
棕榈油价格在盘初触及2,692马币(林吉特)，为逾一年高点，受到库存吃紧情况可能延续到明年秋季的估计支撑。
交易商称，该涨势可能也缩窄了棕榈油对其他油籽折价幅度，将需求转移至豆油。
“价格触及新高也在周末前带动部分获利了结，”一本地经纪商的交易员称。
截至周五收盘，马来西亚指标2月棕榈油期货 下跌0.4%至每吨2,640马币。
整体成交量为42,487口，高于均值35,000口。
但棕榈油期货本周周线仍上涨1.0%，为连续第二周扬升。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报导指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透北京4月14日 - 新华社周四报导援引中国工业与信息化原材料司巡视员骆铁军称，中国已将彻底取缔“地条钢”作为今年钢铁去产能的重要任务，并要求于6月30日前全面完成。
纽约州Annandale-on-Hudson--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治于巴德学院利维经济研究院(Levy Economics Institute)发表演说(1300)。