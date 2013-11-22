马来西亚期市：棕榈油期货由升转跌，受产出预估打击

路透吉隆坡11月22日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，逆转稍早涨势，在棕榈油价格升至逾一年高点后，投资人了结获利，而最大生产国产出增加的前景拖累市场。

印尼棕榈油委员会称，印尼明年棕榈油产出料跳增13%至2,950万吨，因有更多成熟的种植区进行收割，预计这将会推低平均价格。

马来西亚产业监管机构预期，马来西亚明年产出将达1,950万吨。

棕榈油价格在盘初触及2,692马币(林吉特)，为逾一年高点，受到库存吃紧情况可能延续到明年秋季的估计支撑。

交易商称，该涨势可能也缩窄了棕榈油对其他油籽折价幅度，将需求转移至豆油。

“价格触及新高也在周末前带动部分获利了结，”一本地经纪商的交易员称。

截至周五收盘，马来西亚指标2月棕榈油期货 下跌0.4%至每吨2,640马币。

整体成交量为42,487口，高于均值35,000口。

但棕榈油期货本周周线仍上涨1.0%，为连续第二周扬升。(完)

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