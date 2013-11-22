东南亚股市：泰股创两个月来最大周线跌幅，其余周线多收低

路透曼谷11月22日 - 泰国股市周五收在11周最低收位，因担心国内政治的不确定性，而其他东南亚股扳回稍早跌幅，交投清淡，市场对于美国缩减刺激政策戒慎恐惧。

泰国SET指数 连续第四日下跌，收低1.2%至1,359.07点，为9月6日以来最低收位，周线挫跌4.3%，创下9月27日当周以来单周最大跌幅，今年至今跌幅为2.4%，为亚洲表现第三差的股市。