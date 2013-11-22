东南亚股市：泰股创两个月来最大周线跌幅，其余周线多收低

企业并购：中国招商局集团与安宏就收购巴西港口股份深入谈判--报载
路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报导指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透曼谷11月22日 - 泰国股市周五收在11周最低收位，因担心国内政治的不确定性，而其他东南亚股扳回稍早跌幅，交投清淡，市场对于美国缩减刺激政策戒慎恐惧。
泰国SET指数 连续第四日下跌，收低1.2%至1,359.07点，为9月6日以来最低收位，周线挫跌4.3%，创下9月27日当周以来单周最大跌幅，今年至今跌幅为2.4%，为亚洲表现第三差的股市。
外资周五卖超24亿泰铢(7,548万美元)，本月卖超达9.83亿美元。
区域其他股市指数脱离低点，尾盘反弹回升，因Metropolitan Bank & Trust Co. 、星展集团控股 、CIMB Group Holdings 及Semen Indonesia 等大型股回升。
菲律宾股市仍受到海燕台风冲击的影响，收盘下跌0.6%，本周挫跌4.1%，创下8月23日当周以来最大跌幅。
其他区域股市本周涨跌互见，新加坡股市 下跌0.9%，扭转前一周涨势，印尼股市 下跌0.4%，连续两周周线下跌。
马来西亚股市 周线上涨0.3%，此前三周皆下跌，越南股市 周线收高0.9%，连续三周上涨。
涨跌 当日 今年以来 2012年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 400.07 -1.74 -0.43 -5.67 424.10
新加坡 3172.85 0.47 +0.01 +0.18 3167.08
马来西亚 1794.52 -0.13 -0.01 +6.25 1688.95
泰国 1359.07 -16.79 -1.22 -2.36 1391.93
印尼 4317.96 -8.25 -0.19 +0.03 4316.69
菲律宾 6084.84 -38.05 -0.62 +4.68 5812.73
越南 505.64 2.10 +0.42 +22.21 413.73
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报导指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透北京4月14日 - 新华社周四报导援引中国工业与信息化原材料司巡视员骆铁军称，中国已将彻底取缔“地条钢”作为今年钢铁去产能的重要任务，并要求于6月30日前全面完成。
纽约州Annandale-on-Hudson--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治于巴德学院利维经济研究院(Levy Economics Institute)发表演说(1300)。