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亚洲 | 2013年 11月 22日 星期五 19:27 BJT

东南亚股市：泰股创两个月来最大周线跌幅，其余周线多收低

路透曼谷11月22日 - 泰国股市周五收在11周最低收位，因担心国内政治的不确定性，而其他东南亚股扳回稍早跌幅，交投清淡，市场对于美国缩减刺激政策戒慎恐惧。

泰国SET指数 连续第四日下跌，收低1.2%至1,359.07点，为9月6日以来最低收位，周线挫跌4.3%，创下9月27日当周以来单周最大跌幅，今年至今跌幅为2.4%，为亚洲表现第三差的股市。

外资周五卖超24亿泰铢(7,548万美元)，本月卖超达9.83亿美元。

区域其他股市指数脱离低点，尾盘反弹回升，因Metropolitan Bank & Trust Co. 、星展集团控股 、CIMB Group Holdings 及Semen Indonesia 等大型股回升。

菲律宾股市仍受到海燕台风冲击的影响，收盘下跌0.6%，本周挫跌4.1%，创下8月23日当周以来最大跌幅。

其他区域股市本周涨跌互见，新加坡股市 下跌0.9%，扭转前一周涨势，印尼股市 下跌0.4%，连续两周周线下跌。

马来西亚股市 周线上涨0.3%，此前三周皆下跌，越南股市 周线收高0.9%，连续三周上涨。

涨跌 当日 今年以来 2012年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 400.07 -1.74 -0.43 -5.67 424.10

新加坡 3172.85 0.47 +0.01 +0.18 3167.08

马来西亚 1794.52 -0.13 -0.01 +6.25 1688.95

泰国 1359.07 -16.79 -1.22 -2.36 1391.93

印尼 4317.96 -8.25 -0.19 +0.03 4316.69

菲律宾 6084.84 -38.05 -0.62 +4.68 5812.73

越南 505.64 2.10 +0.42 +22.21 413.73

(完)

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