国际油市：亚洲燃料油现货价差下滑，码头交易价格触及三周高点

路透新加坡11月22日 - 亚洲燃料油溢价周五小跌，而码头交货燃料油价格触及三周高点，因原油价格上扬。

380-cst燃料油现货溢价下滑0.31美元，至每吨较新加坡现货报价升水3.66美元，180-cst燃料油现货溢价则下滑0.67美元，至每吨较新加坡现货报价升水2.19美元。

交易商称，燃料油需求稳定，但若统售价格持续上升趋势，需求可能会降温。

海事燃料油买家对于统售价格的变化相当敏感。

380-cst燃料油码头交货价格周五报每吨613美元，为三周来最高，受到原油市场走强的支撑。

“若多数买家没有急需，可能会观望价格进行修正，”新加坡一交易商称。

现货交易方面，嘉能可自BP买进2万吨180-cst燃料油，12月18-22日装运，每吨较新加坡现货报价升水2美元。

道达尔自光汇石油买进2万吨380-cst燃料油，12月18-22日装运，每吨606美元。(完)

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