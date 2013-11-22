国际油市：亚洲燃料油现货价差下滑，码头交易价格触及三周高点

企业并购：中国招商局集团与安宏就收购巴西港口股份深入谈判--报载
路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报导指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透新加坡11月22日 - 亚洲燃料油溢价周五小跌，而码头交货燃料油价格触及三周高点，因原油价格上扬。
380-cst燃料油现货溢价下滑0.31美元，至每吨较新加坡现货报价升水3.66美元，180-cst燃料油现货溢价则下滑0.67美元，至每吨较新加坡现货报价升水2.19美元。
交易商称，燃料油需求稳定，但若统售价格持续上升趋势，需求可能会降温。
海事燃料油买家对于统售价格的变化相当敏感。
380-cst燃料油码头交货价格周五报每吨613美元，为三周来最高，受到原油市场走强的支撑。
“若多数买家没有急需，可能会观望价格进行修正，”新加坡一交易商称。
现货交易方面，嘉能可自BP买进2万吨180-cst燃料油，12月18-22日装运，每吨较新加坡现货报价升水2美元。
道达尔自光汇石油买进2万吨380-cst燃料油，12月18-22日装运，每吨606美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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