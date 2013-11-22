投行观点：Canaccord Genuity将Gap 目标价从45美元下调为43美元，评级为持有

美国金融：华尔街大型银行CEO淡化重新实施银行分拆法的风险

路透纽约4月13日 - 美国华尔街大型银行的高管周四称，他们在华盛顿就金融监管进行了积极讨论，并淡化了有关美国决策者可能迫使大型银行分拆的主张。