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货币新闻 | 2013年 11月 22日 星期五 21:39 BJT

表格：加拿大9月零售销售较上月增长1.0%，预估为增长0.3%

路透11月22日 - 加拿大统计局周五公布，9月零售销售较8月增长1.0%，高于市场预估，主要受到汽车和零件销售提振。

(百分比变动) 9月 9月 8月(修正值) 8月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 +1.0 +3.6 +0.1 +0.2

扣除汽车/零部件 0.0 +1.6 +0.5 +0.4

注：数据经过季节性调整。

分析师平均预计零售销售增长0.3%，扣除汽车/零部的零售销售增长0.2%。(完)

(编译 王冠中; 审校 张明钧)
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