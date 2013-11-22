表格：加拿大9月零售销售较上月增长1.0%，预估为增长0.3%

企业并购：中国招商局集团与安宏就收购巴西港口股份深入谈判--报载
路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报导指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透11月22日 - 加拿大统计局周五公布，9月零售销售较8月增长1.0%，高于市场预估，主要受到汽车和零件销售提振。
(百分比变动) 9月 9月 8月(修正值) 8月(前值)
月率 年率 月率 月率
整体 +1.0 +3.6 +0.1 +0.2
扣除汽车/零部件 0.0 +1.6 +0.5 +0.4
注：数据经过季节性调整。
分析师平均预计零售销售增长0.3%，扣除汽车/零部的零售销售增长0.2%。(完)
(编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报导指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透北京4月14日 - 新华社周四报导援引中国工业与信息化原材料司巡视员骆铁军称，中国已将彻底取缔“地条钢”作为今年钢铁去产能的重要任务，并要求于6月30日前全面完成。
路透纽约4月13日 - 美国华尔街大型银行的高管周四称，他们在华盛顿就金融监管进行了积极讨论，并淡化了有关美国决策者可能迫使大型银行分拆的主张。