国际油市：亚洲石脑油裂解价差上扬，关注中国油管爆炸事件

企业并购：中国招商局集团与安宏就收购巴西港口股份深入谈判--报载
路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报导指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透新加坡11月22日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第三日上扬，收在约八个半月高点每吨152美元，市场多头将焦点放在供应紧俏上，尽管有来自西方的船货。
新加坡现货市场成交量高，也是石脑油裂解价差上扬的原因之一。今日有六笔交易，数量为11月8日以来最高。
“东西方石脑油需求均强劲，”新加坡一产业消息人士称，他指的是亚洲和欧洲的需求。“并非所有到港西方船货都符合规格。也别忘了印度和中东供应减少。”
市场关注中石化情况，周五稍早的油管爆炸事件造成超过30人死亡，也让青岛石油运输业务中断。
亚洲汽油裂解价差上扬，触及五日高点每桶5.20美元，新加坡库存下滑，再加上中石化消息，提振了市场人气。
新加坡现货市场有六笔石脑油交易，无汽油交易。
伊藤忠商事自嘉能可买进1月下半月/2月上半月石脑油价差合约，每吨7美元。
伊藤忠商事自出光兴产买进1月下半月/2月上半月石脑油价差合约。
MRI分别自Gunvor和壳牌买进1月下半月船货，每吨970美元。
嘉能可出售1月下半月船货给BP，每吨969美元，另出售1月下半月船货给嘉吉，每吨968美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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