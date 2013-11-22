国际油市：挪威将与中国海洋石油共同探勘冰岛油源

路透奥斯陆11月22日 - 挪威政府周五表示，将买下冰岛离岸油气探勘的权益，而此举将与一家中国探勘业者合作，尽管两国间存在外交争端。

挪威有权买下开发执照的部份权益，而政府决定参与开发，此举将由挪威国营控股公司Petoro与中国海洋石油 进行合作。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)