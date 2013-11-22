国际油市：亚洲柴油裂解价差上扬，中石化油管爆炸事件打击买家信心

路透新加坡11月22日 - 亚洲柴油裂解价差周五续涨，收在每桶近18美元，为约三个月来最高，受到东南亚需求支撑。

中石化油管爆炸造成超过30人死亡，且使青岛石油运输中心暂停运作，打击买家信心，买家不确定这事件对中国整体油品供应的影响。

在越南方面，Petrolimex寻求3.5万吨12月18-22日交货的柴油，让部分交易商感到意外，因该公司近来现货需求迟滞。

“航煤近来相当稳定，而柴油则日渐强劲。炼厂先前将较多焦点放在航煤供应上，因此现在需要在两者间做些调整，”一交易商称，他指的是需要提高柴油供应。

“航煤与柴油价差已从小幅折价演变成大幅折价，这不是市场所预见的。”

新加坡现货市场有两笔航煤交易和一笔柴油交易。

BP出售25万桶航煤给Gunvor，12月7-11日装运，离岸价格(FOB)每桶较新加坡报价升水0.50美元。

维多出售10万桶航煤给兴隆，12月8-12日装运，每桶升水0.45美元。

维多出售15万桶含硫500ppm柴油给壳牌，12月8-12日装运，每桶升水1.50美元。(完)

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