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亚洲 | 2013年 11月 22日 星期五 22:37 BJT

美国热股：苹果在与三星的专利案重审中获2.9亿美元赔偿，前者股价小跌

路透11月22日 - 美国一个陪审团周四对苹果 与三星电子 的专利案重审作出判决，称三星需赔偿苹果2.9045亿美元。这是两家手机巨头在全球专利诉讼战中最近一次交锋。

苹果周五盘初下跌0.23%，报519.92美元(完)
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