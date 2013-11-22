美国热股：苹果在与三星的专利案重审中获2.9亿美元赔偿，前者股价小跌

企业并购：中国招商局集团与安宏就收购巴西港口股份深入谈判--报载
路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报导指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透11月22日 - 美国一个陪审团周四对苹果 与三星电子 的专利案重审作出判决，称三星需赔偿苹果2.9045亿美元。这是两家手机巨头在全球专利诉讼战中最近一次交锋。
苹果周五盘初下跌0.23%，报519.92美元(完)
路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报导指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透北京4月14日 - 新华社周四报导援引中国工业与信息化原材料司巡视员骆铁军称，中国已将彻底取缔“地条钢”作为今年钢铁去产能的重要任务，并要求于6月30日前全面完成。
纽约州Annandale-on-Hudson--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治于巴德学院利维经济研究院(Levy Economics Institute)发表演说(1300)。