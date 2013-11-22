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市场报道 | 2013年 11月 22日 星期五 22:41 BJT

美国热股：加拿大一养老基金确认参与收购黑莓磋商，但尚无扭亏为盈计划

路透11月22日 - 加拿大大型养老基金Alberta Investment Management Corp 的执行长Leo de Bever周四确认，该机构正在参与收购黑莓 的磋商。不过这位执行长还表示，尚未看到一份足以让人相信能够让黑莓扭亏为盈的商业计划。

在美国上市的黑莓周五盘初小跌0.17%，报6.03美元。(完)
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