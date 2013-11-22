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市场报道 | 2013年 11月 22日 星期五 22:56 BJT

美国热股：强生诊疗部门最后的竞购方浮出水面，凯雷和黑石集团均在其中

路透11月22日 - 根据熟悉情况的消息人士，强生 选择凯雷投资集团(Carlyle Group) 以及由Danaher 和黑石集团(百仕通) 所组成的银团，就竞购强生诊疗部门进入最后磋商阶段。

凯雷投资集团周五早盘下跌0.03%，报32.49美元；Danaher股价涨0.23%，报74.50美元；黑石集团上涨0.22%，报26.80美元。(完)
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