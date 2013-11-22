美国股市：道琼工业指数收高0.34%，Nasdaq指数上涨0.57%

路透纽约11月22日 - 美国股市道指周五上涨，由医疗保健股领升，且标普500指数首次收在1,800点之上。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高54.78点，或0.34%，至16,064.77点；标准普尔500指数 收涨8.91点，或0.5%，至1,804.76点；Nasdaq指数 收升22.50点，或0.57%，至3,991.65点。

本周，道指涨0.6%，标普500指数升0.4%，Nasdaq指数涨0.1%。本周为道指和标普500指数第七周连涨。(完)