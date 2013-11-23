中国期货：证监会批复大连商品交易所挂牌纤维板和胶合板合约

《全球汇市》日圆因避险意愿升温而全线上涨，澳元触及三周低点

* 美元兑日圆触及一周低位，美债收益率触及一个月低位 * 欧元兑美元涨势减缓，因德债收益率下滑 * 澳洲央行声明并未暗示将很快升息，澳元下跌 路透东京4月4日 - 避险货币日圆周二全线上涨，因避险情绪在更广泛的市场扩散。澳元跌至三周低点，澳洲央行之前称对国内就业状况感到担忧。 本周投资者冒险意愿受到诸多因素的打压，其中包括美国总统特朗普即将与中国国家主席习近平会晤，以及俄罗斯发生疑似自杀式炸弹袭击等。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.4%至110.440，之前曾触及一周最低位110.370。欧元/日圆跌0.5%，澳元/日圆跌0.7%。 “负面情绪盖过了其他因素的影响，例如正面经济数据，这本来应该会支持美元，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深汇市策略师Masashi Murata说。 “很难查明负面情绪的由来，但在围绕特朗