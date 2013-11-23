中国期货：证监会批复大连商品交易所挂牌纤维板和胶合板合约

国际能源：因投资减少，LNG五年后面临供应短缺--道达尔CEO
路透千叶4月4日 - 法国石油公司道达尔(Total)董事长兼执行长(CEO)Patrick Pouyanne周二表示，液化天然气(LNG)行业约五年后将面临供应短缺，因价格偏低使生产商不愿对生产进行新的投资。
路透上海11月23日 - 中国证监会周五表示，同意大连商品交易所挂牌交易纤维板期货合约、胶合板期货合约，具体挂牌时间将根据市场状况及准备工作的进展情况确定。
证监会发言人此前在10月的发布会上表示，批准大连商品交易所开展纤维板和胶合板期货交易。 此次对两个合约挂牌的批复，意味着离正式上市更近一步。
大商所日前举办了纤维板、胶合板期货合约规则论证会，会上大商所相关人士介绍两个期货合约和规则的要点包括；交易单位均为500张/手，最小变动价位为0.05元人民币/张，交易所保证金比例为5%。(完)
参看详情,请点选证监会网站(here) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透千叶4月4日 - 法国石油公司道达尔(Total)董事长兼执行长(CEO)Patrick Pouyanne周二表示，液化天然气(LNG)行业约五年后将面临供应短缺，因价格偏低使生产商不愿对生产进行新的投资。
路透斯德哥尔摩4月4日 - 吉利汽车旗下沃尔沃汽车周一晚些时候宣布，其3月汽车销量同比增长9.3%至57,158辆，因欧洲和亚洲地区的销量增长抵消了在美国市场的大幅下滑。
* 美元兑日圆触及一周低位，美债收益率触及一个月低位 * 欧元兑美元涨势减缓，因德债收益率下滑 * 澳洲央行声明并未暗示将很快升息，澳元下跌 路透东京4月4日 - 避险货币日圆周二全线上涨，因避险情绪在更广泛的市场扩散。澳元跌至三周低点，澳洲央行之前称对国内就业状况感到担忧。 本周投资者冒险意愿受到诸多因素的打压，其中包括美国总统特朗普即将与中国国家主席习近平会晤，以及俄罗斯发生疑似自杀式炸弹袭击等。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.4%至110.440，之前曾触及一周最低位110.370。欧元/日圆跌0.5%，澳元/日圆跌0.7%。 “负面情绪盖过了其他因素的影响，例如正面经济数据，这本来应该会支持美元，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深汇市策略师Masashi Murata说。 “很难查明负面情绪的由来，但在围绕特朗