中国个股：中国北车称拟发至多18.212亿H股，募资用于境外投资研发等

国际能源：因投资减少，LNG五年后面临供应短缺--道达尔CEO
路透千叶4月4日 - 法国石油公司道达尔(Total)董事长兼执行长(CEO)Patrick Pouyanne周二表示，液化天然气(LNG)行业约五年后将面临供应短缺，因价格偏低使生产商不愿对生产进行新的投资。
路透上海11月23日 - 中国铁路及轨道交通设备制造商--中国北车股份有限公司 周五发布董事会决议公告称，拟发行至多18.212亿H股并在香港联交所主板上市，约占公司发行后总股本的15.00%，募集资金将用于境外投资研发、生产等。
公告称，本次发行并将授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例，通过订单需求和簿记建档，依据发行时国内外资本市场情况、参照可比公司在国内外市场的估值水平确定。
本次发行并上市的相关决议有效期为该等决议经股东大会审议通过之日起十八个月，公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。
公告并显示，本次H股发行所得的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下方向：境外投资研发、生产、检修基地类全球资源配置项目； 设备及部件的全球化采购； 提升研发试验能力投资项目； 高端产品研发及制造项目； 战略新兴产业投资项目； 偿还银行贷款及补充流动资金。
中国北车周五收报5.23元，过去一个月累计上涨4.81%。（完） (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透千叶4月4日 - 法国石油公司道达尔(Total)董事长兼执行长(CEO)Patrick Pouyanne周二表示，液化天然气(LNG)行业约五年后将面临供应短缺，因价格偏低使生产商不愿对生产进行新的投资。
路透斯德哥尔摩4月4日 - 吉利汽车旗下沃尔沃汽车周一晚些时候宣布，其3月汽车销量同比增长9.3%至57,158辆，因欧洲和亚洲地区的销量增长抵消了在美国市场的大幅下滑。
* 美元兑日圆触及一周低位，美债收益率触及一个月低位 * 欧元兑美元涨势减缓，因德债收益率下滑 * 澳洲央行声明并未暗示将很快升息，澳元下跌 路透东京4月4日 - 避险货币日圆周二全线上涨，因避险情绪在更广泛的市场扩散。澳元跌至三周低点，澳洲央行之前称对国内就业状况感到担忧。 本周投资者冒险意愿受到诸多因素的打压，其中包括美国总统特朗普即将与中国国家主席习近平会晤，以及俄罗斯发生疑似自杀式炸弹袭击等。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.4%至110.440，之前曾触及一周最低位110.370。欧元/日圆跌0.5%，澳元/日圆跌0.7%。 “负面情绪盖过了其他因素的影响，例如正面经济数据，这本来应该会支持美元，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深汇市策略师Masashi Murata说。 “很难查明负面情绪的由来，但在围绕特朗