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亚洲 | 2013年 11月 23日 星期六 17:53 BJT

中国个股：中国北车称拟发至多18.212亿H股，募资用于境外投资研发等

路透上海11月23日 - 中国铁路及轨道交通设备制造商--中国北车股份有限公司 周五发布董事会决议公告称，拟发行至多18.212亿H股并在香港联交所主板上市，约占公司发行后总股本的15.00%，募集资金将用于境外投资研发、生产等。

公告称，本次发行并将授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例，通过订单需求和簿记建档，依据发行时国内外资本市场情况、参照可比公司在国内外市场的估值水平确定。

本次发行并上市的相关决议有效期为该等决议经股东大会审议通过之日起十八个月，公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

公告并显示，本次H股发行所得的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下方向：境外投资研发、生产、检修基地类全球资源配置项目； 设备及部件的全球化采购； 提升研发试验能力投资项目； 高端产品研发及制造项目； 战略新兴产业投资项目； 偿还银行贷款及补充流动资金。

中国北车周五收报5.23元，过去一个月累计上涨4.81%。（完） (发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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