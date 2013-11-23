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亚洲 | 2013年 11月 23日 星期六 17:48 BJT

中国社会：山东青岛输油管道爆燃事故已致47人死亡--新华　

路透上海11月23日 - 新华社周六引述中石化黄潍输油管线爆燃事故现场指挥部称，山东青岛输油管道爆燃事故已造成47人死亡，搜救工作仍在进行中。

报导并称，这起事故初步原因分析是管线漏油进入市政管网的轻质原油闪爆导致，具体原因正在调查。引发事故的管线建设于上世纪80年代末，爆裂管线长度达3.5公里。

周五凌晨3时,位于青岛经济技术开发区秦皇岛路与斋堂岛街交会处的中石化管道公司输油管线破裂，原油泄漏。上午10时30分左右，管道公司和黄岛油库在清理油污过程中，开发区海河路和斋堂岛街交会处发生爆燃，距此地约1公里外的雨水管道末端入海口处发生原油燃烧。

报导还引述青岛经济技术开发区工委宣传部提供的情况显示，管道破裂泄漏事故发现后，周五3时15分关闭输油。但斋堂岛街已有约1,000平方米路面被原油污染，部分原油沿着雨水管线进入胶州湾，海面过油面积约3,000平方米。

当地迅速组织消防等部门展开救援，并布设三道围油栏，至下午2时两处明火点已全部扑灭，危害未进一步扩大。（完）

(发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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