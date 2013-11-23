中国社会：山东青岛输油管道爆燃事故已致47人死亡--新华　

国际能源：因投资减少，LNG五年后面临供应短缺--道达尔CEO
路透千叶4月4日 - 法国石油公司道达尔(Total)董事长兼执行长(CEO)Patrick Pouyanne周二表示，液化天然气(LNG)行业约五年后将面临供应短缺，因价格偏低使生产商不愿对生产进行新的投资。
路透上海11月23日 - 新华社周六引述中石化黄潍输油管线爆燃事故现场指挥部称，山东青岛输油管道爆燃事故已造成47人死亡，搜救工作仍在进行中。
报导并称，这起事故初步原因分析是管线漏油进入市政管网的轻质原油闪爆导致，具体原因正在调查。引发事故的管线建设于上世纪80年代末，爆裂管线长度达3.5公里。
周五凌晨3时,位于青岛经济技术开发区秦皇岛路与斋堂岛街交会处的中石化管道公司输油管线破裂，原油泄漏。上午10时30分左右，管道公司和黄岛油库在清理油污过程中，开发区海河路和斋堂岛街交会处发生爆燃，距此地约1公里外的雨水管道末端入海口处发生原油燃烧。
报导还引述青岛经济技术开发区工委宣传部提供的情况显示，管道破裂泄漏事故发现后，周五3时15分关闭输油。但斋堂岛街已有约1,000平方米路面被原油污染，部分原油沿着雨水管线进入胶州湾，海面过油面积约3,000平方米。
当地迅速组织消防等部门展开救援，并布设三道围油栏，至下午2时两处明火点已全部扑灭，危害未进一步扩大。（完）
(发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透千叶4月4日 - 法国石油公司道达尔(Total)董事长兼执行长(CEO)Patrick Pouyanne周二表示，液化天然气(LNG)行业约五年后将面临供应短缺，因价格偏低使生产商不愿对生产进行新的投资。
路透斯德哥尔摩4月4日 - 吉利汽车旗下沃尔沃汽车周一晚些时候宣布，其3月汽车销量同比增长9.3%至57,158辆，因欧洲和亚洲地区的销量增长抵消了在美国市场的大幅下滑。
* 美元兑日圆触及一周低位，美债收益率触及一个月低位 * 欧元兑美元涨势减缓，因德债收益率下滑 * 澳洲央行声明并未暗示将很快升息，澳元下跌 路透东京4月4日 - 避险货币日圆周二全线上涨，因避险情绪在更广泛的市场扩散。澳元跌至三周低点，澳洲央行之前称对国内就业状况感到担忧。 本周投资者冒险意愿受到诸多因素的打压，其中包括美国总统特朗普即将与中国国家主席习近平会晤，以及俄罗斯发生疑似自杀式炸弹袭击等。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.4%至110.440，之前曾触及一周最低位110.370。欧元/日圆跌0.5%，澳元/日圆跌0.7%。 “负面情绪盖过了其他因素的影响，例如正面经济数据，这本来应该会支持美元，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深汇市策略师Masashi Murata说。 “很难查明负面情绪的由来，但在围绕特朗