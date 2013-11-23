中国房地产：国土部和住建部称要坚决遏制在建、在售“小产权房”行为

国际能源：因投资减少，LNG五年后面临供应短缺--道达尔CEO
路透千叶4月4日 - 法国石油公司道达尔(Total)董事长兼执行长(CEO)Patrick Pouyanne周二表示，液化天然气(LNG)行业约五年后将面临供应短缺，因价格偏低使生产商不愿对生产进行新的投资。
路透上海11月23日 - 中国国土资源部、住房城乡建设部周五联合发出紧急通知，通知称要严格实行土地用途管制制度，严守耕地红线，坚决遏制在建、在售“小产权房”行为。
通知指出，要全面、正确地领会十八届三中全会关于建立城乡统一的建设用地市场等改革措施，坚持依法依规，严格执行土地利用总体规划和城乡建设规划。
国土部和住建部表示，建设、销售“小产权房”，严重违反土地和城乡建设管理法律法规，不符合土地利用总体规划和城乡建设规划，不符合土地用途管制制度，冲击了耕地保护红线，扰乱了土地市场和房地产市场秩序，影响了新型城镇化和新农村建设的健康发展，建设、销售和购买“小产权房”均不受法律保护。
通知再次明确，各级国土资源和住房城乡建设主管部门要对在建、在售的“小产权房”坚决叫停，严肃查处，对顶风违法建设、销售，造成恶劣影响的“小产权房”案件，要公开曝光，挂牌督办，严肃查处，坚决拆除一批，教育一片，发挥警示和震慑作用。 各级国土资源和住房城乡建设主管部门要切实加强监管，做到令行禁止。一要对违法建设、销售的“小产权房”开展一次集中排查摸底，结合实际研究提出分类处理的意见，并将结果报国土部和住建部。
此外，对违规为“小产权房”项目办理建设规划许可、发放施工许可证、发放销售许可证、办理土地登记和房屋所有权登记手续的，要严肃处理，该追究责任的一定要追究责任。还要加强宣传引导，向社会警示购买“小产权房”的风险。
小产权房是指在农村集体土地上建设的房屋，未缴纳土地出让等费用，其产权证不是由国家房管部门颁发，而是由乡政府或村政府颁发。（完） (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透千叶4月4日 - 法国石油公司道达尔(Total)董事长兼执行长(CEO)Patrick Pouyanne周二表示，液化天然气(LNG)行业约五年后将面临供应短缺，因价格偏低使生产商不愿对生产进行新的投资。
路透斯德哥尔摩4月4日 - 吉利汽车旗下沃尔沃汽车周一晚些时候宣布，其3月汽车销量同比增长9.3%至57,158辆，因欧洲和亚洲地区的销量增长抵消了在美国市场的大幅下滑。
* 美元兑日圆触及一周低位，美债收益率触及一个月低位 * 欧元兑美元涨势减缓，因德债收益率下滑 * 澳洲央行声明并未暗示将很快升息，澳元下跌 路透东京4月4日 - 避险货币日圆周二全线上涨，因避险情绪在更广泛的市场扩散。澳元跌至三周低点，澳洲央行之前称对国内就业状况感到担忧。 本周投资者冒险意愿受到诸多因素的打压，其中包括美国总统特朗普即将与中国国家主席习近平会晤，以及俄罗斯发生疑似自杀式炸弹袭击等。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.4%至110.440，之前曾触及一周最低位110.370。欧元/日圆跌0.5%，澳元/日圆跌0.7%。 “负面情绪盖过了其他因素的影响，例如正面经济数据，这本来应该会支持美元，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深汇市策略师Masashi Murata说。 “很难查明负面情绪的由来，但在围绕特朗