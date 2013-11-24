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亚洲 | 2013年 11月 24日 星期日 09:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月22日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 77.70 -0.80 -1.02 1967826

搜狐 65.13 +0.98 +1.53 770284

网易 66.30 -1.07 -1.59 608795

百度 158.09 -0.31 -0.20 2242561

亚信科技 11.67 +0.01 +0.09 44048

台湾

台湾积体电路 17.13 +0.11 +0.65 3220099

联电 1.96 +0.01 +0.51 47237

日月光 4.93 -0.01 -0.20 30199

矽品精密 5.65 -0.03 -0.53 585073

和信超媒体 0.99 +0.00 +0.06 77868

友达 2.84 +0.00 +0.00 292329

中华电信 30.81 +0.04 +0.13 30979

台湾国际航电 48.08 -0.08 -0.17 746123

香港

中国移动 52.25 +0.17 +0.33 204326

中国联通 15.66 -0.04 -0.25 157912

中国电信 53.32 +0.21 +0.40 38331

中芯国际 3.73 +0.02 +0.54 205269

电讯盈科 4.35 -0.03 -0.80 7232

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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