拉美汇市：巴西雷亚尔劲扬逾1%，受美联储政策前景激励

路透墨西哥城11月22日 - 巴西雷亚尔周五劲扬逾1%，其它拉美货币也走坚，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储)可能将利率在近零水准维持数年，从而支持资金流入新兴市场。

自5月以来拉美货币等风险资产受挫，因市场押注美国缩减货币刺激规模将推高美国公债收益率，吸引全球投资资金流出新兴市场。

但市场人士现在认为，美联储减少购债可能并不意味着联邦基金利率目标将很快上调。美国低利率会促使投资者投身较高风险的资产。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，美联储12月会议上将会讨论削减每月850亿美元的购债规模。但他又称，美国货币政策在一段时期内仍可能非常宽松，也许将持续数年。

巴西雷亚尔 升值1.07%，收复前一交易日的多数失地。前一日雷亚尔暴跌，因之前公布的美联储最新一次货币政策会议的记录暗示，决策者可能很快开始缩减购债计划的规模。

另一个正面迹象是，巴西央行周五稍早公布，该国10月份外商直接投资(FDI)共计56亿美元，高于市场预期的53亿。此外，央行的常规市场干预也支撑雷亚尔。(完)

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