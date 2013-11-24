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亚洲 | 2013年 11月 24日 星期日 11:07 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，海岬型船运费续跌

路透11月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下跌，海岬型船运费持续下滑。

乾散货运价指数降16点，或1.07%至1,483点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌57点或2.33%，至2,390点。日均获利降959美元，至16,554美元，本周下滑约6%。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升17点，或1.26%至1,362点，本周下跌约1.5%。日均获利升131美元至10,880美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

“海岬型船运费持续横向整理，且基调偏空。从以往经验来看，海岬型船运活动会在年底放缓，农历春节过后会再回温，”GHS Securities分析师Omar Nokta称。

铁矿石现货可能连续第四周收跌，因中国买兴有限，中国炼厂担心钢铁需求短时间内不会回升。

铁矿石运输占海岬型船舶航运规模的约三分之一，因此铁矿石价格是交易商关注的乾散货运输需求指标之一。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
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