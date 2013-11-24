南非汇市：兰特上扬，得益于Eskom结束紧急情况

更正-路透基点：龙光地产启动1.5亿美元贷款案--TRLPC
路透4月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国龙光地产控股有限公司启动1.5亿美元三年期贷款进入分销阶段。该公司上月末为其香港合资公司签署了75.05亿港元(9.66亿美元)过桥贷款。
路透约翰内斯堡11月22日 - 南非兰特兑美元周五走强，得益于电力公司Eskom宣布结束紧急情况。
1458 GMT，兰特兑美元 报10.0850兰特，较周四纽约收盘升值0.4%。
Eskom周四晚间表示，将取消周二宣布的紧急情况，因为电力系统目前已经稳定。
Eskom对南非的电力供应占到总供应量的95%，该公司上一次宣布进入紧急情况是在2008年，当时被迫进行轮流停电，经济产出为此减少数以十亿美元计。
欧元走强以及美元流动性充足也支撑了周五兰特走势。
“多种因素综合起来对兰特构成一定支撑，”南非莱利银行外汇交易员William Van Rijn说。“我们发现有相当多美元流入市场，因此兰特在盘中整体走势有所增强。”
南非公债亦走坚，2026年到期公债 收益率下跌5基点报8.185%，2015年到期公债 跌1基点报6.11%。(完)
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路透4月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国龙光地产控股有限公司启动1.5亿美元三年期贷款进入分销阶段。该公司上月末为其香港合资公司签署了75.05亿港元(9.66亿美元)过桥贷款。
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