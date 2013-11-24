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亚洲 | 2013年 11月 24日 星期日 11:10 BJT

全球汇市：投机客11月19日止当周美元净多仓升至逾两个月高位--CFTC

路透纽约11月22日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客持有的美元多仓创下逾两个月以来高点。

11月19日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模为171.0亿美元，为9月10日止当周以来最高。前一周美元净多仓为144.6亿美元。

投机客大幅削减欧元多仓，由前一周的16,826口降至8,911口。欧元空仓则由95,107口增至112,216口。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

11月19日当周 11月12日当周

多头仓位 19,424 20,977

空头仓位 131,640 116,084

净仓位 -112,216 -95,107

欧元(125,000欧元为1口)

11月19日当周 11月12日当周

多头仓位 81,070 86,121

空头仓位 72,159 69,295

净仓位 8,911 16,826

英镑(62,500英镑为1口)

11月19日当周 11月12日当周

多头仓位 53,766 43,888

空头仓位 55,431 53,191

净仓位 -1,665 -9,303

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

11月19日当周 11月12日当周

多头仓位 13,098 14,122

空头仓位 9,429 10,933

净仓位 3,669 3,189

加元(100,000加元为1口)

11月19日当周 11月12日当周

多头仓位 31,656 29,306

空头仓位 47,991 45,398

净仓位 -16,335 -16,092

澳元(100,000澳元为1口)

11月19日当周 11月12日当周

多头仓位 17,585 20,484

空头仓位 53,347 56,293

净仓位 -35,762 -35,809

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

11月19日当周 11月12日当周

多头仓位 18,940 16,814

空头仓位 6,464 6,448

净仓位 12,476 10,366

(完)

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