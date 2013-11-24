全球汇市：投机客11月19日止当周美元净多仓升至逾两个月高位--CFTC

中信期货：中国期指持仓温和偏多，对市场有支撑
本周市场走势不稳，周一大幅回落，周二深V反弹，但周三再度回落，大盘围绕5日均线宽幅振荡。截至周三收盘，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.22%、0.14%和0.79%，对应期指当月合约跌幅分别为0.26%、0.19%和0.7%。期指涨跌幅与现货指数相差不大。从跌幅看，IC几乎完全回吐了周二的涨幅，三大期指当月合约贴水分别为13.4点、9.3点和20.7点，与年内交割周前一周贴水水平相当。
路透纽约11月22日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客持有的美元多仓创下逾两个月以来高点。
11月19日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模为171.0亿美元，为9月10日止当周以来最高。前一周美元净多仓为144.6亿美元。
投机客大幅削减欧元多仓，由前一周的16,826口降至8,911口。欧元空仓则由95,107口增至112,216口。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
11月19日当周 11月12日当周
多头仓位 19,424 20,977
空头仓位 131,640 116,084
净仓位 -112,216 -95,107
欧元(125,000欧元为1口)
11月19日当周 11月12日当周
多头仓位 81,070 86,121
空头仓位 72,159 69,295
净仓位 8,911 16,826
英镑(62,500英镑为1口)
11月19日当周 11月12日当周
多头仓位 53,766 43,888
空头仓位 55,431 53,191
净仓位 -1,665 -9,303
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
11月19日当周 11月12日当周
多头仓位 13,098 14,122
空头仓位 9,429 10,933
净仓位 3,669 3,189
加元(100,000加元为1口)
11月19日当周 11月12日当周
多头仓位 31,656 29,306
空头仓位 47,991 45,398
净仓位 -16,335 -16,092
澳元(100,000澳元为1口)
11月19日当周 11月12日当周
多头仓位 17,585 20,484
空头仓位 53,347 56,293
净仓位 -35,762 -35,809
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
11月19日当周 11月12日当周
多头仓位 18,940 16,814
空头仓位 6,464 6,448
净仓位 12,476 10,366
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 郑茵)
本周市场走势不稳，周一大幅回落，周二深V反弹，但周三再度回落，大盘围绕5日均线宽幅振荡。截至周三收盘，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.22%、0.14%和0.79%，对应期指当月合约跌幅分别为0.26%、0.19%和0.7%。期指涨跌幅与现货指数相差不大。从跌幅看，IC几乎完全回吐了周二的涨幅，三大期指当月合约贴水分别为13.4点、9.3点和20.7点，与年内交割周前一周贴水水平相当。
(重发以调整段落顺序) * 美元/日圆跌至五个月低点 * 特朗普称他乐见美联储将利率维持在低位 路透东京4月13日 - 美元周四全线下跌，兑日圆跌至五个月低点，美国总统特朗普称美元“太强”，令美元近来的跌势加速。 特朗普在接受华尔街日报专访时表示，美元“太强了”，他乐见美国联邦储备理事会(美联储/FED)将利率维持在低位。这番言论对美元构成沉重打击。 此番评论再次令人想起这位美国总统的贸易保护主义言论，这一直是令美元多头担忧的一个问题。 “特朗普发表此番言论之时，有人已开始猜测这位美国总统也许不会像最初大家认为的那样支持弱势美元，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示。 “但他重申了美元强势有损于美国竞争力的观点，给美元带来新的下行压力。” 美元兑日圆 小跌至109.000，之前一度跌至五个月低位108.920。 美元兑日圆本周迄今累计下跌1.8%，因地缘政治紧张局势升级为避险货币日圆提供上涨基础。 市场对法国总
0018GMT * 新加坡金管局公布政策决议之后，美元/坡元游走在1.3960-1.3990 * 金管局一如预期维持政策不变，但对通胀率的预估较偏鹰派 * 新加坡第一季国内生产总值(GDP)同比上升2.5%，高于市场预估的2.4%增幅 * 美元/坡元空头瞄准汇价或将跌破200日均线，在1.3943布单 * 收盘位若低于此线，则技术面将转空 图表：http://reut.rs/2p88wS7 * 下一道技术目标水平是周线图云区支撑位1.3879 (完) (编译 李婷仪 审校 白云)