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市场报道 | 2013年 11月 24日 星期日 11:11 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货11月19日持仓报告(表)

路透11月22日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年11月19日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(580,418口)

200,297 57,135 89,321 240,892 355,410 530,510 501,866 49,908 78,552

较11月12日变动(未平仓合约：增加2,434口)

5,353 -7,845 -632 836 6,338 5,557 -2,139 -3,123 4,573

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.5 9.8 15.4 41.5 61.2 91.4 86.5 8.6 13.5

各类交易商数量(总计为513家)

151 126 137 138 195 357 405 (完)

(整理 王冠中; 审校 郑茵)
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