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市场报道 | 2013年 11月 24日 星期日 11:12 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货11月19日持仓报告(表)

路透11月22日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年11月19日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,386,379口)

386,258 456,757 194,228 653,518 495,408 1234004 1146393 152,375 239,986

较11月12日变动(未平仓合约：增加15,307口)

2,860 2,225 6,436 11,035 12,562 20,331 21,223 -5,024 -5,916

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.9 32.9 14.0 47.1 35.7 89.0 82.7 11.0 17.3

各类交易商数量(总计为774家)

160 225 192 283 294 571 612 (完)

(整理 王冠中; 审校 郑茵)
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