CFTC报告：CBOT玉米期货11月19日持仓报告(表)

中信期货：中国期指持仓温和偏多，对市场有支撑
本周市场走势不稳，周一大幅回落，周二深V反弹，但周三再度回落，大盘围绕5日均线宽幅振荡。截至周三收盘，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.22%、0.14%和0.79%，对应期指当月合约跌幅分别为0.26%、0.19%和0.7%。期指涨跌幅与现货指数相差不大。从跌幅看，IC几乎完全回吐了周二的涨幅，三大期指当月合约贴水分别为13.4点、9.3点和20.7点，与年内交割周前一周贴水水平相当。
路透11月22日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年11月19日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,386,379口)
386,258 456,757 194,228 653,518 495,408 1234004 1146393 152,375 239,986
较11月12日变动(未平仓合约：增加15,307口)
2,860 2,225 6,436 11,035 12,562 20,331 21,223 -5,024 -5,916
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
27.9 32.9 14.0 47.1 35.7 89.0 82.7 11.0 17.3
各类交易商数量(总计为774家)
160 225 192 283 294 571 612 (完)
(整理 王冠中; 审校 郑茵)
本周市场走势不稳，周一大幅回落，周二深V反弹，但周三再度回落，大盘围绕5日均线宽幅振荡。截至周三收盘，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.22%、0.14%和0.79%，对应期指当月合约跌幅分别为0.26%、0.19%和0.7%。期指涨跌幅与现货指数相差不大。从跌幅看，IC几乎完全回吐了周二的涨幅，三大期指当月合约贴水分别为13.4点、9.3点和20.7点，与年内交割周前一周贴水水平相当。
(重发以调整段落顺序) * 美元/日圆跌至五个月低点 * 特朗普称他乐见美联储将利率维持在低位 路透东京4月13日 - 美元周四全线下跌，兑日圆跌至五个月低点，美国总统特朗普称美元“太强”，令美元近来的跌势加速。 特朗普在接受华尔街日报专访时表示，美元“太强了”，他乐见美国联邦储备理事会(美联储/FED)将利率维持在低位。这番言论对美元构成沉重打击。 此番评论再次令人想起这位美国总统的贸易保护主义言论，这一直是令美元多头担忧的一个问题。 “特朗普发表此番言论之时，有人已开始猜测这位美国总统也许不会像最初大家认为的那样支持弱势美元，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示。 “但他重申了美元强势有损于美国竞争力的观点，给美元带来新的下行压力。” 美元兑日圆 小跌至109.000，之前一度跌至五个月低位108.920。 美元兑日圆本周迄今累计下跌1.8%，因地缘政治紧张局势升级为避险货币日圆提供上涨基础。 市场对法国总
0018GMT * 新加坡金管局公布政策决议之后，美元/坡元游走在1.3960-1.3990 * 金管局一如预期维持政策不变，但对通胀率的预估较偏鹰派 * 新加坡第一季国内生产总值(GDP)同比上升2.5%，高于市场预估的2.4%增幅 * 美元/坡元空头瞄准汇价或将跌破200日均线，在1.3943布单 * 收盘位若低于此线，则技术面将转空 图表：http://reut.rs/2p88wS7 * 下一道技术目标水平是周线图云区支撑位1.3879 (完) (编译 李婷仪 审校 白云)