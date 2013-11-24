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市场报道 | 2013年 11月 24日 星期日 11:13 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货11月19日持仓报告(表)

路透11月22日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年11月19日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(412,986口)

128,761 183,840 57,213 196,166 122,175 382,140 363,228 30,846 49,758

较11月12日变动(未平仓合约：增加9,836口)

6,233 13,111 134 3,608 1,249 9,975 14,494 -139 -4,658

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.2 44.5 13.9 47.5 29.6 92.5 88.0 7.5 12.0

各类交易商数量(总计为396家)

105 155 116 88 107 263 322 (完)

(整理 王冠中; 审校 郑茵)
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