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市场报道 | 2013年 11月 24日 星期日 11:14 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货11月19日持仓报告(表)

路透11月22日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年11月19日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(159,731口)

46,382 41,836 8,211 92,312 91,549 146,905 141,596 12,826 18,135

较11月12日变动(未平仓合约：减少13,943口)

-1,997 -1,358 -1,442 -10,796 -12,610 -14,235 -15,410 292 1,467

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.0 26.2 5.1 57.8 57.3 92.0 88.6 8.0 11.4

各类交易商数量(总计为225家)

61 85 42 59 64 146 167 (完)

(整理 王冠中; 审校 郑茵)
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