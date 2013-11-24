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市场报道 | 2013年 11月 24日 星期日 11:15 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货11月19日持仓报告(表)

路透11月22日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年11月19日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,620,641口)

431,042 117,882 502,349 608,850 924,539 1542241 1544770 78,400 75,871

较11月12日变动(未平仓合约：减少115,292口)

-22,968 -30,562 -49,133 -40,459 -34,688 -112,560 -114,383 -2,732 -909

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.6 7.3 31.0 37.6 57.0 95.2 95.3 4.8 4.7

各类交易商数量(总计为300家)

118 64 122 82 92 254 239 (完)

(整理 王冠中; 审校 郑茵)
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