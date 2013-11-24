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市场报道 | 2013年 11月 24日 星期日 11:15 BJT

CFTC报告：COMEX期金11月19日持仓报告(表)

路透11月22日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年11月19日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(397,590口)

140,853 92,733 28,833 190,106 241,621 359,792 363,187 37,798 34,403

较11月12日变动(未平仓合约：减少6,250口)

-3,209 10,023 -433 -211 -14,481 -3,853 -4,891 -2,397 -1,359

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.4 23.3 7.3 47.8 60.8 90.5 91.3 9.5 8.7

各类交易商数量(总计为296家)

107 95 78 61 58 213 198 (完)

(整理 王冠中; 审校 郑茵)
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