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市场报道 | 2013年 11月 24日 星期日 11:16 BJT

CFTC报告：COMEX期铜11月19日持仓报告(表)

路透11月22日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年11月19日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(173,106口)

40,413 74,311 14,728 98,110 59,242 153,251 148,281 19,855 24,825

较11月12日变动(未平仓合约：增加9,842口)

447 15,377 -1,008 9,143 -7,013 8,582 7,356 1,260 2,486

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.3 42.9 8.5 56.7 34.2 88.5 85.7 11.5 14.3

各类交易商数量(总计为244家)

55 117 48 53 46 139 188 (完) (整理 王冠中; 审校 郑茵)
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