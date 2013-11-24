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亚洲 | 2013年 11月 24日 星期日 10:39 BJT

中东情势：伊朗与六大国在日内瓦达成核议题协议

路透日内瓦11月24日 - 数名谈判代表周日表示，伊朗与六大国已达成协议，用抑制伊朗核计划来换取有限的制裁松绑。

“我们已经达成协议，”伊朗外交部长Mohammad Javad Zarif在个人Twitter页面上称。法国外交部长法比约斯也确认了这消息。

目前未能立即取得协议内容细节。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
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