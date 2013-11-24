《美股一周展望》感恩节来临涨势并无退潮迹象，零售股值得关注

记者 Angela Moon 编译 郑茵

路透纽约11月22日 - 美国股市本周再创纪录新高，标准普尔500指数今年涨幅接近30%，而且随着美国感恩节假期的临近，这股涨势似乎并没有失去动力的迹象。

支持这一看法的理由在于，12月历来是股市表现最好的时候。

市场成交可能较为清淡，因周四适逢感恩节假期休市，周五也只交易半天。

本周道琼工业指数收于16,000点上方，标普500指数也收在1,800点之上，均为首次，但投资者担心的并不是市场回调和修正，而是害怕错失圣诞节上涨的机会。

“市场最终感到放心，认为(今年)不会出现较大幅度的修正，不出现是正常的，因为现在是历来一年中走势最强的时候，”Schaeffer投资研究部的Ryan Detrick说。

所谓华尔街的恐慌指标CBOE波动性指数 在12左右，鉴于美股已经创纪录地连涨七周，这一水准处在较为平静的区域。

分析师表示，像第三季财报等今年重大事件多已经过去，几乎没有什么因素可以压制投资者的风险意愿了。市场并不认为美国联邦储备理事会(美联储)在12月会议上将有什么惊人之举。

Miller Tabak & Co.首席经济分析师Andrew Wilkinson认为，投资者对美联储在12月开始缩减刺激规模的可能性表示怀疑，更倾向于认为从明年3月开始缩减公债和抵押支持债券购买规模。

“圣诞老人升浪很有可能来临，”他说。

SunGard旗下Astec Analytics认为，虽然卖空者看空美国股市的仓位有所上升，但他们并不是在传统类股上下注。

想卖空股票就必需融券，目前的融券规模虽在上升，但如果细分一下，“就会发现情况并不是我们所想的那样，”Astec Analytics的市场分析师Karl Loomes在客户报告中说。

通常情况下，投资者如果预测股市发生反转，不管是转好还是转差，beta值较高的股票，譬如资讯科技(IT)类股，都会首当其冲。

但在过去两个月，被看空的类股却是能源生产和金属以及矿业股，这两类股票的融券规模均增长逾20%。能源和矿产类股更依赖于世界经济前景，而绝非仅限于美国国内经济。

像金融和IT类股等通常波动性较高且较为敏感的类股，其融券数量增幅要小得多，仅分别为5.1%和7.5%。

零售类股下周可能成为关注焦点，因为感恩节后将迎来“黑色星期五”，消费者将利用假日购物季之初的优惠大举购物。黑色星期五是因为许多商店在这一天由亏转盈而得名，今年来得比往年要早一些。

Target 、百思买 、梅西百货 和沃尔玛 等大型零售商将在感恩节当天的晚餐时间开始促销活动。互联网零售商亚马逊 已经开始打折。

根据全美零售商联合会数据，去年的黑色星期五周末，有大约8,900万购物者涌向商店，其中将近半数人完成了他们全部或大多数购物计划。

**期待12月**

12月素来被认为是道指和标普指数表现最好的月份，股市在年底频频上涨，被称为“圣诞老人升浪”。

自1929年以来，标普指数12月平均回报为1.5%左右；道指在1910-201年期间的12月平均回报约为1.3%。

下周投资者还将更好地了解到房地产市场的情况。周一将公布的10月成屋待完成销售指数料上升，周二的报告也将表明10月房屋开工增加，9月标普/Case-Shiller房价指数上涨。