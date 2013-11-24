《美债一周展望》公债价格反弹，扭转因缩减购债言论引发的跌势

中信期货：中国期指持仓温和偏多，对市场有支撑
本周市场走势不稳，周一大幅回落，周二深V反弹，但周三再度回落，大盘围绕5日均线宽幅振荡。截至周三收盘，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.22%、0.14%和0.79%，对应期指当月合约跌幅分别为0.26%、0.19%和0.7%。期指涨跌幅与现货指数相差不大。从跌幅看，IC几乎完全回吐了周二的涨幅，三大期指当月合约贴水分别为13.4点、9.3点和20.7点，与年内交割周前一周贴水水平相当。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容略有调整)
* 美联储买入15.7亿美元2038-2043年到期公债
* 下周两年期、五年期和七年期公债发售将令市场承压
* 联储洛克哈特及乔治预计将在12月会议上讨论缩减刺激措施
路透纽约11月22日 - 美国较长期公债价格周五上涨，扭转本周稍早因担心美联储缩减刺激措施而引发的跌势。
本周收益率曲线转为2011年来最陡，较短期和较长期公债收益率差扩阔，因投资人认为美联储可能早至今年就缩减购债计划。
美联储何时可能放缓每月850亿美元的购债问题不仅对美国公债，而且对全球各个资产类别都已经成为关键因素。
“市场迅速扭转周三的走势，当时收益率曲线趋陡。”Cantor Fitzgerald美国公债策略师Justin Lederer表示。
周三在美联储会议记录显示，可能在下次会议上讨论缩减购债后，美国公债遭遇大举抛售。
但美联储官员强调，任何缩减购债决定都要取决于展现美国经济状况的数据。
如果美联储缩减购买较长期公债，长期利率势将上升。同时，美联储坚持官方短期利率将持低，一些分析师预计联邦基金利率将维持在近零水准直至2016年初。
在下周供应前，较短期公债变动不大。而指标10年期公债 升10/32，收益率报2.750%，周四尾盘报2.784%。
30年期长债 升27/32，收益率由3.884%降至3.836%。
周五，亚特兰大联储总裁洛克哈特向CNBC表示，会在美联储12月17-18日的下次货币政策会议上讨论是否缩减大规模购债。
洛克哈特表示，他相信美联储购买资产对经济的净影响是积极的，已经在帮助刺激就业增长和降低失业率上取得了“诸多进展”。2014年洛克哈特在联邦公开市场委员会(FOMC)将没有投票权。
堪萨斯城联储总裁乔治也表示，会在美联储下次会议上讨论是否缩减购债，且看来将把这一讨论列为例行的议程。
“每次会议上都会讨论。所以我也预计将继续讨论。”她在巴黎参加会议间隙称。
分析师表示，下周美国公债市场可能呈现区间波动，周四美国感恩节假期市场休市。
美联储周五买入15.7亿美元2038年5月15日至2043年2月15日到期公债。
下周美国财政部将发售320亿美元两年期、350亿美元五年期和290亿美元七年期公债。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
本周市场走势不稳，周一大幅回落，周二深V反弹，但周三再度回落，大盘围绕5日均线宽幅振荡。截至周三收盘，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.22%、0.14%和0.79%，对应期指当月合约跌幅分别为0.26%、0.19%和0.7%。期指涨跌幅与现货指数相差不大。从跌幅看，IC几乎完全回吐了周二的涨幅，三大期指当月合约贴水分别为13.4点、9.3点和20.7点，与年内交割周前一周贴水水平相当。
(重发以调整段落顺序) * 美元/日圆跌至五个月低点 * 特朗普称他乐见美联储将利率维持在低位 路透东京4月13日 - 美元周四全线下跌，兑日圆跌至五个月低点，美国总统特朗普称美元“太强”，令美元近来的跌势加速。 特朗普在接受华尔街日报专访时表示，美元“太强了”，他乐见美国联邦储备理事会(美联储/FED)将利率维持在低位。这番言论对美元构成沉重打击。 此番评论再次令人想起这位美国总统的贸易保护主义言论，这一直是令美元多头担忧的一个问题。 “特朗普发表此番言论之时，有人已开始猜测这位美国总统也许不会像最初大家认为的那样支持弱势美元，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示。 “但他重申了美元强势有损于美国竞争力的观点，给美元带来新的下行压力。” 美元兑日圆 小跌至109.000，之前一度跌至五个月低位108.920。 美元兑日圆本周迄今累计下跌1.8%，因地缘政治紧张局势升级为避险货币日圆提供上涨基础。 市场对法国总
0018GMT * 新加坡金管局公布政策决议之后，美元/坡元游走在1.3960-1.3990 * 金管局一如预期维持政策不变，但对通胀率的预估较偏鹰派 * 新加坡第一季国内生产总值(GDP)同比上升2.5%，高于市场预估的2.4%增幅 * 美元/坡元空头瞄准汇价或将跌破200日均线，在1.3943布单 * 收盘位若低于此线，则技术面将转空 图表：http://reut.rs/2p88wS7 * 下一道技术目标水平是周线图云区支撑位1.3879 (完) (编译 李婷仪 审校 白云)