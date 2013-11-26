背景资料：预测机构对今年年内及2014年中国住宅市场走势及政策看法汇总

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透北京11月26日 - 路透调查显示，在政策整体持稳、地方楼市分化加剧的情况下，2014年中国住宅均价上涨势头预计会有所放缓，全国而言会降至5%，相应的，调控政策方面也更多呈现出因地制宜的特点，而促进房地产稳定健康发展的长效机制有望进一步推进。 路透调查相关报导，请点选 路透调查的问题以及16家机构回复汇总如下: 1. 您预计2013及2014年中国全国平均住宅房价走势及变动幅度 (%)？ 16家接受调查的分析机构对2013年住宅均价走势的预估中值为上涨10%，2014年预估中值为上涨5%。 2. 您认为在今年剩下的时间及明年，中国房地产调控政策会进一步收紧吗？ 16位受访者中，12位认为会，4位认为不会。 3. 您认为中国会在2014年内扩大房产税试点城市吗？ 16位受访者中，14位表示会，2位表示不会。 4，如2014年内扩大房产税试点城市，将会是哪些城市? 提及城市包括深圳、杭州、北京、天津，以及房价上涨压力较大一二线。 5，从1到10的范围内，您觉得目前中国房价的平均水平和经济基本面以及发展前景的匹配程度，用哪个数字表示最合适？1表示房价极度低估，5表示房价水平合适，10表示房价极度高估。 7为16家接受调查的分析机构的预测中值，预测区间为6-9。 以下为参加预测的主要机构：中原集团、中国指数研究院、中银国际、莫尼塔、易居中国、东兴证券、华融证券、链家地产、华宝信托、交通银行、交银国际、澳新银行、中房驰昊、浙商证券、招商证券、REICO工作室。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37