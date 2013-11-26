背景资料：预测机构对今年年内及2014年中国住宅市场走势及政策看法汇总

路透北京11月26日 - 路透调查显示，在政策整体持稳、地方楼市分化加剧的情况下，2014年中国住宅均价上涨势头预计会有所放缓，全国而言会降至5%，相应的，调控政策方面也更多呈现出因地制宜的特点，而促进房地产稳定健康发展的长效机制有望进一步推进。 路透调查相关报导，请点选 路透调查的问题以及16家机构回复汇总如下: 1. 您预计2013及2014年中国全国平均住宅房价走势及变动幅度 (%)？ 16家接受调查的分析机构对2013年住宅均价走势的预估中值为上涨10%，2014年预估中值为上涨5%。 2. 您认为在今年剩下的时间及明年，中国房地产调控政策会进一步收紧吗？ 16位受访者中，12位认为会，4位认为不会。 3. 您认为中国会在2014年内扩大房产税试点城市吗？ 16位受访者中，14位表示会，2位表示不会。 4，如2014年内扩大房产税试点城市，将会是哪些城市? 提及城市包括深圳、杭州、北京、天津，以及房价上涨压力较大一二线。 5，从1到10的范围内，您觉得目前中国房价的平均水平和经济基本面以及发展前景的匹配程度，用哪个数字表示最合适？1表示房价极度低估，5表示房价水平合适，10表示房价极度高估。 7为16家接受调查的分析机构的预测中值，预测区间为6-9。 以下为参加预测的主要机构：中原集团、中国指数研究院、中银国际、莫尼塔、易居中国、东兴证券、华融证券、链家地产、华宝信托、交通银行、交银国际、澳新银行、中房驰昊、浙商证券、招商证券、REICO工作室。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)