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亚洲 | 2013年 11月 24日 星期日 12:52 BJT

中东情势：根据核议题协议，伊朗将可取得数以十亿美元计的收入--美国

路透日内瓦11月24日 - 美国表示，根据伊朗和六大国周日稍早达成的核议题协议，伊朗将可透过有限的石油和石化产品销售，以及黄金和其他贵金属交易，取得数以十亿美元计的收入。

根据白宫发布的协议情况说明，伊朗将获得制裁松绑，但须以停止部分核子计划做为交换条件。其内容包括：

* 可取得黄金和贵金属交易的15亿美元潜在收入，取消部分对伊朗汽车业和石化产品出口的制裁。

* 允许采购伊朗石油的数量维持在当前大幅降低的水准。声明指出：“若伊朗遵守承诺，销售石油的42亿美元收入将可分批入帐。”(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
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