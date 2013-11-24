《焦点》两支中国科技股在美挂牌首日大涨，搭上IPO市场回暖的顺风船

* 500彩票网股价大涨70%

* 久邦数码股价扬升44%

* 大型银行承销IPO让投资人更具信心--分析师

记者 Avik Das/Aman Shah 编译 郑茵

路透11月22日 - 500彩票网 和久邦数码 在美国挂牌交易首日股价劲扬，投资者看好有大型承销商背景的中国科技企业。

投资者对中国企业的偏好似乎有所回暖。前两年的一系列会计丑闻让中国企业在美国的首次公开发行(IPO)步伐陷入停滞。

“如果他们(中国企业IPO)有顶级承销商作为后盾，投资者的兴趣就大得多，”IPO研究公司IPODesktop.com一位合伙人Francis Gaskins说。

德意志银行是网上体育彩票销售运营商500彩票网本次招股的主承销商，而移动应用生产商久邦数码则选择瑞士信贷和摩根大通担任主承销商。

今年迄今已有七家中国公司在美国上市，去年仅有两家。

过去两年，像嘉汉林业和中国高速频道等公司由于会计和企业治理方面的丑闻而被迫摘牌。

近来，作空机构浑水(Muddy Waters Research)又给中国移动通信软件公司网秦天下 贴上了“严重造假”的标签。

500彩票网周五在纽约证交所一度上涨70%至22美元，公司市值超过7亿美元。

久邦数码股价最高涨44%报16.14美元，公司市值超过5.2亿美元。

**IPO市场欣欣向荣**

500彩票网和久邦数码激动人心的涨势突显出，美国IPO市场今年重新焕发生机，已经达到2007年以来的最强水准。

今年迄今美国市场IPO总规模已经超过了2012年的全年，因股市急升，得益于经济持续增长以及美联储设法维持利率在低点。

据美国证券行业和金融市场协会称，截至10月今年IPO发行规模总计为621亿美元，2007年为911亿美元。

不过，一些基金经理人似乎持谨慎论调。

“我们又回到一种不上不下的环境中，”Kynikos Associates的总裁暨创始人Jim Chanos在周二的路透全球投资展望峰会上说。“如果你是个典型的投资者，现在可能要略为谨慎一点了。”

分析师表示，今年上市的一些大型企业中有一些看起来估值过高，譬如推特(Twitter).

但投资者却不是这样的心情。今年差不多有八家公司在挂牌首日股价翻番，许多股票都取得了丰厚的“首日涨幅”。

**科技股IPO**

今年进行IPO的中国企业多为侧重于科技的公司，看来它们得益于美国投资者对科技股的兴趣。

在此之前，中国旅游网站去哪儿 和分类信息网站58同城 等也成功上市。

500彩票网总部设在深圳，是中国顶级彩票运营商，本次上市筹资额约为7,500万美元，招股价定价区间从原先的9-11美元提高至11-13，最后盯在区间高端。

该公司是中国政府授权的国内两大提供在线体彩销售服务的公司之一。

500彩票网今年1-9月净利为336万美元，较上年同期增长了将近一倍。

根据IPO文件，该公司截至9月30日的用户账户较2010年底时增长逾一倍，达到1,840万户。

公司在招股说明书中援引市场研究机构iResearch的数据称，2013年彩票销售总额料增长约18%至3,080亿元人民币(505.4亿美元)。

公司创始人Man San Law持有公司20%的股份，红杉资本中国持有14%股权。

久邦数码700万美国存托股份(ADS)每单位定价为11.22美元，定价区间为9.50-11.50。

该公司公布今年1-9月净利接近1,000万美元，营收为3,758万美元。(完)