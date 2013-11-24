《综述》欧洲央行执委普雷特警告称欧元区处于通缩环境中

中信期货：中国期指持仓温和偏多，对市场有支撑
本周市场走势不稳，周一大幅回落，周二深V反弹，但周三再度回落，大盘围绕5日均线宽幅振荡。截至周三收盘，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.22%、0.14%和0.79%，对应期指当月合约跌幅分别为0.26%、0.19%和0.7%。期指涨跌幅与现货指数相差不大。从跌幅看，IC几乎完全回吐了周二的涨幅，三大期指当月合约贴水分别为13.4点、9.3点和20.7点，与年内交割周前一周贴水水平相当。
* 普雷特就欧元区通缩环境提出警讯
* 但诺沃特尼认为没有通缩风险
* 德拉吉称欧洲央行采行低利率是因为经济疲弱
* 朔伊布勒警告称，欧洲央行宽松政策恐使改革速度放缓
记者 Ingrid Melander/Paul Carrel 编译 王冠中
路透巴黎/法兰克福11月22日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周五表示，欧元区面临通缩的压力，而欧洲央行总裁强调，利率必须维持在低点，“因为经济疲弱”。
由于欧元区通胀率在0.7%，远低于央行的接近2%目标，因此许多欧洲央行官员本周均表示，央行对于采取新举措来支撑经济采取开放态度。
欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周二表示，“所有事情都有可能”，他和普雷特均表示，买进资产是个选项，也就是所谓的量化宽松。
但欧洲央行的少数保守派人士看来仍坚决反对这类举措。
德国财政部长朔伊布勒周五警告称，欧洲央行的宽松货币政策，可能促使部分欧元区国家放慢改革的脚步。
“货币政策不可取代降低赤字以及财政纪律的必要性，”他在法兰克福的欧洲银行业大会上表示。
欧洲央行总裁德拉吉则采取审慎的立场，他在周四浇熄外界对于央行正积极考虑采行负利率的臆测，周五又强调维持低利率的必要性。
“我了解对于长期低利率的担忧。但重要的是，要知道利率维持在低档是因为经济相当疲弱，”德拉吉在欧洲银行业大会上称。
“如果我们升息，就会进一步打击经济，会有人丢掉工作，其储蓄会在较长时期内处于低水准。”
同时还担任欧洲央行执委的普雷特表示，金融危机造成了更偏于通缩的环境，让欧元区面临欧洲战后历史上最为独特的债务负担。
“这对收入预期修正来说，是个非常不同的背景因素，堆积如山的债务会产生更大影响，”他在法国央行一项会议上称。
“有更多迹象显示是资产负债表衰退，比起1960年代的情况，更偏向是通缩环境。”
欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼则在巴黎向记者表示，欧元区并未陷入通缩，“我没见到通缩的前景。”
诺沃特尼过去是支持欧洲央行的强硬派，而本周的各方谈话仍显示出各派之间的强烈分歧。
“11月的降息显示出他们准备好随时采取行动，但他们尚未见到实际的通缩风险，而对抗通缩问题是需要有强力举措的，”苏格兰皇家银行的分析师Richard Barwell称。“很多的谈话只是在提醒市场，必要时他们还是有有效的工具可用。”
**增印钞票**
德国Ifo信心调查高于预期，显示德国经济持续缓步复苏，并未支持欧洲央行采取进一步宽松政策。
经济合作暨发展组织(OECD)本周也支持量化宽松的构想，但德国央行总裁魏德曼则指出，增印钞票并不是解决欧元区危机的良方。
魏德曼的评论反映出德国对于印钞和通胀风险长久以来的担忧。
朔伊布勒周四表示欧洲央行不应提出“错误的货币刺激”，周五又说：“有个危险就是，这样的货币政策，尽管立意良善，仍可能在部分欧洲国家被误解为错误的诱因，因而不去执行必要的改革。”
在实际采行量化宽松前，欧洲央行比较有可能再次进行长期流动性挹注，也就是类似2011年底和2012年初进行的长期再融资操作。路透调查的货币市场交易员认为，欧洲央行可能在第一季再次进行这类操作。
但就算是长期再融资操作，也有可能会遭到央行委员的反对。魏德曼周四表示，欧洲央行必须确保其放款操作不会变得太过大方。
“从德国媒体对降息的尖锐回应，以及德国官员坚决反对下一步行动的态度来看，我想德拉吉目前是不会继续推进的，”Berenberg Bank的Christian Schulz称。(完) (译文审校 郑茵)
本周市场走势不稳，周一大幅回落，周二深V反弹，但周三再度回落，大盘围绕5日均线宽幅振荡。截至周三收盘，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.22%、0.14%和0.79%，对应期指当月合约跌幅分别为0.26%、0.19%和0.7%。期指涨跌幅与现货指数相差不大。从跌幅看，IC几乎完全回吐了周二的涨幅，三大期指当月合约贴水分别为13.4点、9.3点和20.7点，与年内交割周前一周贴水水平相当。
(重发以调整段落顺序) * 美元/日圆跌至五个月低点 * 特朗普称他乐见美联储将利率维持在低位 路透东京4月13日 - 美元周四全线下跌，兑日圆跌至五个月低点，美国总统特朗普称美元“太强”，令美元近来的跌势加速。 特朗普在接受华尔街日报专访时表示，美元“太强了”，他乐见美国联邦储备理事会(美联储/FED)将利率维持在低位。这番言论对美元构成沉重打击。 此番评论再次令人想起这位美国总统的贸易保护主义言论，这一直是令美元多头担忧的一个问题。 “特朗普发表此番言论之时，有人已开始猜测这位美国总统也许不会像最初大家认为的那样支持弱势美元，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示。 “但他重申了美元强势有损于美国竞争力的观点，给美元带来新的下行压力。” 美元兑日圆 小跌至109.000，之前一度跌至五个月低位108.920。 美元兑日圆本周迄今累计下跌1.8%，因地缘政治紧张局势升级为避险货币日圆提供上涨基础。 市场对法国总
0018GMT * 新加坡金管局公布政策决议之后，美元/坡元游走在1.3960-1.3990 * 金管局一如预期维持政策不变，但对通胀率的预估较偏鹰派 * 新加坡第一季国内生产总值(GDP)同比上升2.5%，高于市场预估的2.4%增幅 * 美元/坡元空头瞄准汇价或将跌破200日均线，在1.3943布单 * 收盘位若低于此线，则技术面将转空 图表：http://reut.rs/2p88wS7 * 下一道技术目标水平是周线图云区支撑位1.3879 (完) (编译 李婷仪 审校 白云)