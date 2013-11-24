法国个股：标致执行长将按合资方东风的要求离职，目前正寻找继任者

中信期货：中国期指持仓温和偏多，对市场有支撑
本周市场走势不稳，周一大幅回落，周二深V反弹，但周三再度回落，大盘围绕5日均线宽幅振荡。截至周三收盘，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.22%、0.14%和0.79%，对应期指当月合约跌幅分别为0.26%、0.19%和0.7%。期指涨跌幅与现货指数相差不大。从跌幅看，IC几乎完全回吐了周二的涨幅，三大期指当月合约贴水分别为13.4点、9.3点和20.7点，与年内交割周前一周贴水水平相当。
路透巴黎/北京11月23日 - 知情人士透露，法国PSA标致雪铁龙(PSA Peaugeot Citroen) 正在面试候选人，寻找现任执行长Philippe Varin的继任者，此前中国合作方东风集团表示，双方正在洽谈的加深合作要取得成功，必须对管理层进行调整。
两位消息人士称，Varin本人正在负责此事，寻找一位具有才干和经验的人士，有能力领导这家全球性汽车生产联营企业。东风集团股份 在商谈合资和扩大行业合作的同时强调了领导人的质素。
Varin周六在一次行业会议上发表讲话，但他随后以赶飞机为由拒绝对费加罗报的一篇报导置评。该报导称标致-雪铁龙可能聘请前雷诺运营长Carlos Tavares作为他的新任副手。
消息人士称，PSA标致雪铁龙准备发行股票筹资数十亿欧元，买家为法国政府及中国汽车制造商东风汽车。
标致是欧洲市场下滑六年来受创最严重的汽车生产企业，正在削减法国的职位和产能，以设法止住两年来的亏损。
公司缺乏财力和行业规模，仅靠自己无法在全球展开竞争。Varin承认标致需要新的合作伙伴和新资金，以支持未来的汽车和技术投资。
现年61岁的Varin在2009年从英荷合资钢铁企业Corus跳槽到标致，在欧洲危机最深重的期间执掌公司。但他支持与通用汽车 或东风加深合作，导致与公司创始人Peugeot家族的成员关系紧张，因为增资会导致该家族丧失对公司的控制。
法国世界报本周稍早指出，该公司正寻求发行股票筹资40亿欧元(54亿美元)。
了解东风方面想法的消息人士称，东风汽车董事长徐平认为，雷诺 与日产汽车 长达14年的结盟是东风与标致加深合作的一种模式。
“但他们想知道，是否有这么一位高管能够以雷诺执行长戈恩改造日产那样的方式来经营东风-标致联营公司，”该消息人士说。
一位消息人士称，遴选Varin继任者的工作“远未完成”，他没有透露候选人的身份。(完)
(编译 郑茵 审校 王冠中)
本周市场走势不稳，周一大幅回落，周二深V反弹，但周三再度回落，大盘围绕5日均线宽幅振荡。截至周三收盘，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.22%、0.14%和0.79%，对应期指当月合约跌幅分别为0.26%、0.19%和0.7%。期指涨跌幅与现货指数相差不大。从跌幅看，IC几乎完全回吐了周二的涨幅，三大期指当月合约贴水分别为13.4点、9.3点和20.7点，与年内交割周前一周贴水水平相当。
(重发以调整段落顺序) * 美元/日圆跌至五个月低点 * 特朗普称他乐见美联储将利率维持在低位 路透东京4月13日 - 美元周四全线下跌，兑日圆跌至五个月低点，美国总统特朗普称美元“太强”，令美元近来的跌势加速。 特朗普在接受华尔街日报专访时表示，美元“太强了”，他乐见美国联邦储备理事会(美联储/FED)将利率维持在低位。这番言论对美元构成沉重打击。 此番评论再次令人想起这位美国总统的贸易保护主义言论，这一直是令美元多头担忧的一个问题。 “特朗普发表此番言论之时，有人已开始猜测这位美国总统也许不会像最初大家认为的那样支持弱势美元，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示。 “但他重申了美元强势有损于美国竞争力的观点，给美元带来新的下行压力。” 美元兑日圆 小跌至109.000，之前一度跌至五个月低位108.920。 美元兑日圆本周迄今累计下跌1.8%，因地缘政治紧张局势升级为避险货币日圆提供上涨基础。 市场对法国总
0018GMT * 新加坡金管局公布政策决议之后，美元/坡元游走在1.3960-1.3990 * 金管局一如预期维持政策不变，但对通胀率的预估较偏鹰派 * 新加坡第一季国内生产总值(GDP)同比上升2.5%，高于市场预估的2.4%增幅 * 美元/坡元空头瞄准汇价或将跌破200日均线，在1.3943布单 * 收盘位若低于此线，则技术面将转空 图表：http://reut.rs/2p88wS7 * 下一道技术目标水平是周线图云区支撑位1.3879 (完) (编译 李婷仪 审校 白云)