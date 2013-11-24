法国个股：标致执行长将按合资方东风的要求离职，目前正寻找继任者

路透巴黎/北京11月23日 - 知情人士透露，法国PSA标致雪铁龙(PSA Peaugeot Citroen) 正在面试候选人，寻找现任执行长Philippe Varin的继任者，此前中国合作方东风集团表示，双方正在洽谈的加深合作要取得成功，必须对管理层进行调整。

两位消息人士称，Varin本人正在负责此事，寻找一位具有才干和经验的人士，有能力领导这家全球性汽车生产联营企业。东风集团股份 在商谈合资和扩大行业合作的同时强调了领导人的质素。

Varin周六在一次行业会议上发表讲话，但他随后以赶飞机为由拒绝对费加罗报的一篇报导置评。该报导称标致-雪铁龙可能聘请前雷诺运营长Carlos Tavares作为他的新任副手。

消息人士称，PSA标致雪铁龙准备发行股票筹资数十亿欧元，买家为法国政府及中国汽车制造商东风汽车。

标致是欧洲市场下滑六年来受创最严重的汽车生产企业，正在削减法国的职位和产能，以设法止住两年来的亏损。

公司缺乏财力和行业规模，仅靠自己无法在全球展开竞争。Varin承认标致需要新的合作伙伴和新资金，以支持未来的汽车和技术投资。

现年61岁的Varin在2009年从英荷合资钢铁企业Corus跳槽到标致，在欧洲危机最深重的期间执掌公司。但他支持与通用汽车 或东风加深合作，导致与公司创始人Peugeot家族的成员关系紧张，因为增资会导致该家族丧失对公司的控制。

法国世界报本周稍早指出，该公司正寻求发行股票筹资40亿欧元(54亿美元)。

了解东风方面想法的消息人士称，东风汽车董事长徐平认为，雷诺 与日产汽车 长达14年的结盟是东风与标致加深合作的一种模式。

“但他们想知道，是否有这么一位高管能够以雷诺执行长戈恩改造日产那样的方式来经营东风-标致联营公司，”该消息人士说。

一位消息人士称，遴选Varin继任者的工作“远未完成”，他没有透露候选人的身份。(完)