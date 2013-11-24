《日本重要政经日程》--11月25日

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月13日

--新农业计画今年起十箭齐发，10年内增三万新农民大军，农业科技创新将强势出击，四年将投入1,170亿台币预算，2020年农业产值将增加2,190亿台币。另今年起扩大有机及友善耕作诱因，给予绿色给付补贴每公顷最低3万台币，依有机产品验证面积验证费用每年补助提高至九成，并订定首部《有机农业促进法》。