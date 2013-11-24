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货币新闻 | 2013年 11月 25日 星期一 06:55 BJT

《一周经济焦点》经济分析师们一如往常地冀望，明年会更好

“我认为他们不会继续放宽政策，但这种风险相当明显。如果经济成长或者通胀再度意外下行，那么他们将进一步采取行动，”基金公司AllianceBernstein的分析师Darren Williams表示。

Williams表示，他预计欧元区经济2014年将好转，结束2013年的萎缩状态，但仍算不上强劲。各国政府预算压缩不再那么严重，而且欧央行的宽松货币政策应逐步渗透到实体经济中。

“我们显然已经度过最糟糕的时期，除非再出现一波冲击，”他说。

美国方面，一系列楼市数据将是一周的重点。这周工作日因感恩节假期而缩短。

据富国银行分析师预计，房屋开工率或同比增长19%，建筑许可则触及逾四年高位。

但他们表示，第四季迄今的形势表明，临近年底美国经济动能正在减弱，鉴于物价压力仍然稳定受控，多数市场人士目前预计美联储将等到3月才开始缩减购债。

“美联储决策者似乎越来越担心通胀率下降，通胀率可能会与失业率匹敌，做为政策调整的标杆，”他们在一份报告中指出。(完) (编译/审校 郑茵/朱晓军/王兴亚/李爽)
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