《美国上市公司业绩公布日程表》--11月25日至12月2日

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月13日
--新农业计画今年起十箭齐发，10年内增三万新农民大军，农业科技创新将强势出击，四年将投入1,170亿台币预算，2020年农业产值将增加2,190亿台币。另今年起扩大有机及友善耕作诱因，给予绿色给付补贴每公顷最低3万台币，依有机产品验证面积验证费用每年补助提高至九成，并订定首部《有机农业促进法》。
汤森路透11月22日 - 以下为标准普尔500企业中将于11月25日至12月2日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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11月26日 AMC Q4 2013 Analog Devices, Inc. 0.58 26 0.58
11月26日 AMC Q4 2013 惠普(Hewlett-Packard) 1.00 29 1.16
11月26日 BMO Q4 2013 荷美尔(Hormel Foods Corp.) 0.54 10 0.49
11月26日 12:00 Q1 2014 Pall Corp. 0.69 12 0.68
11月26日 BMO Q3 2013 蒂芙尼(Tiffany) 0.58 22 0.49
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 白云)
--新农业计画今年起十箭齐发，10年内增三万新农民大军，农业科技创新将强势出击，四年将投入1,170亿台币预算，2020年农业产值将增加2,190亿台币。另今年起扩大有机及友善耕作诱因，给予绿色给付补贴每公顷最低3万台币，依有机产品验证面积验证费用每年补助提高至九成，并订定首部《有机农业促进法》。
路透4月13日 - 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率 为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 Q1-2017 Q4-2016 Q3-2016 Q2-2016 Q1-2016 环比年率 -1.9 12.3 -0.4 0.8 -0.5 较上年同期 2.5 2.9 1.2 1.9 1.9 环比年率 较上年同期 制造业 -6.6 6.6 建筑业 5.4 -1.1 服务业 -2.2 1.5 路透调查预估中值为第一季GDP环比年率为下降1.9%，较上年同期料增长2.4%。 注：因数据修正的关系，前几季数据可能与之前公布值有所不同。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
--国泰航空宣布高层变动，担任行政总裁（CEO）三年的朱国梁被调任为非常务董事及退任国泰港龙主席，同时被委任为太古（中国）主席，主力拓展中国市场。