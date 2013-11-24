日韩经济指标预测--11月25日-12月2日****

中信期货：中国期指持仓温和偏多，对市场有支撑
本周市场走势不稳，周一大幅回落，周二深V反弹，但周三再度回落，大盘围绕5日均线宽幅振荡。截至周三收盘，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.22%、0.14%和0.79%，对应期指当月合约跌幅分别为0.26%、0.19%和0.7%。期指涨跌幅与现货指数相差不大。从跌幅看，IC几乎完全回吐了周二的涨幅，三大期指当月合约贴水分别为13.4点、9.3点和20.7点，与年内交割周前一周贴水水平相当。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 11月25日当周 11月25日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国消费者信心指数 11月 -- 106 11月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国央行制造业景气判断指数 12月 -- 86 11月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国经常帐(亿美元) 10月 -- 盈余49.7 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,499 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超12,949 11月27-28日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 -- +3.1% 11月28日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国工业生产(较上年同期) 10月 -- -3.6% (较前月) -- -2.1% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 54.2 2330 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 11月 -- +0.3% 东京地区CPI(较上年同期) -- +0.6% 2350 日本工业生产(较前月) 10月初值 -- +1.3% 工业生产一个月预估 -- +4.7% 工业生产两个月预估 -- -1.2% 11月28-29日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 10月 -- +3.7% (较前月) -- +1.6% 2330 日本求才求职比 10月 -- 0.95 失业率 -- 4.0% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 10月 -- +0.7% 全国CPI(较上年同期) -- +1.1% 11月29日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本建筑订单(较上年同期) 10月 -- +89.8% 房屋开工(较上年同期) -- +19.4% 12月2日当周 12月1日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -- -0.3% (较上年同期) -- +0.7% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第三季 -- 持平 12月2日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国出口(较上年同期) 11月初值 -- +7.2% 进口(较上年同期) -- +5.2% 贸易收支(亿美元) -- 顺差49 -- 韩国HSBC/Markit制造业PMI 11月 -- 50.2(完)
本周市场走势不稳，周一大幅回落，周二深V反弹，但周三再度回落，大盘围绕5日均线宽幅振荡。截至周三收盘，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.22%、0.14%和0.79%，对应期指当月合约跌幅分别为0.26%、0.19%和0.7%。期指涨跌幅与现货指数相差不大。从跌幅看，IC几乎完全回吐了周二的涨幅，三大期指当月合约贴水分别为13.4点、9.3点和20.7点，与年内交割周前一周贴水水平相当。
(重发以调整段落顺序) * 美元/日圆跌至五个月低点 * 特朗普称他乐见美联储将利率维持在低位 路透东京4月13日 - 美元周四全线下跌，兑日圆跌至五个月低点，美国总统特朗普称美元“太强”，令美元近来的跌势加速。 特朗普在接受华尔街日报专访时表示，美元“太强了”，他乐见美国联邦储备理事会(美联储/FED)将利率维持在低位。这番言论对美元构成沉重打击。 此番评论再次令人想起这位美国总统的贸易保护主义言论，这一直是令美元多头担忧的一个问题。 “特朗普发表此番言论之时，有人已开始猜测这位美国总统也许不会像最初大家认为的那样支持弱势美元，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示。 “但他重申了美元强势有损于美国竞争力的观点，给美元带来新的下行压力。” 美元兑日圆 小跌至109.000，之前一度跌至五个月低位108.920。 美元兑日圆本周迄今累计下跌1.8%，因地缘政治紧张局势升级为避险货币日圆提供上涨基础。 市场对法国总
0018GMT * 新加坡金管局公布政策决议之后，美元/坡元游走在1.3960-1.3990 * 金管局一如预期维持政策不变，但对通胀率的预估较偏鹰派 * 新加坡第一季国内生产总值(GDP)同比上升2.5%，高于市场预估的2.4%增幅 * 美元/坡元空头瞄准汇价或将跌破200日均线，在1.3943布单 * 收盘位若低于此线，则技术面将转空 图表：http://reut.rs/2p88wS7 * 下一道技术目标水平是周线图云区支撑位1.3879 (完) (编译 李婷仪 审校 白云)