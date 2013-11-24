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货币新闻 | 2013年 11月 25日 星期一 07:50 BJT

《综述》伊朗核谈判达成突破性协议，以削减核计划换取制裁松绑

奥巴马深夜在白宫明确表示，若伊朗在临时协议涵盖的六个月期限内不遵守承诺，美国将取消制裁豁免并“逐步增加施压”。

**给予奥巴马空间**

一些分析师指出强硬派可能会采取行动破坏协议，不管是把向西方开放视为洪水猛兽的伊朗革命卫队(Revolutionary Guards)，还是美国国会中的批评人士。

不过，尽管美国共和党和民主党参议员对协议表示了质疑，国会看似仍会给奥巴马空间，以观协议会否奏效。

协议并不需要获得国会批准，奥巴马将动用行政权力来暂停某些制裁行动。部分参议员数月来一直在讨论对伊朗实施更严厉的制裁，这或将惹怒伊朗，让周日达成的协议面临威胁。

不过，深具影响力的民主党参议员已经明确表示，对伊朗施加任何新的制裁，在生效之前都将为达成最终协议留出六个月的时间窗口。
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