《综述》伊朗核谈判达成突破性协议，以削减核计划换取制裁松绑

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月13日
--新农业计画今年起十箭齐发，10年内增三万新农民大军，农业科技创新将强势出击，四年将投入1,170亿台币预算，2020年农业产值将增加2,190亿台币。另今年起扩大有机及友善耕作诱因，给予绿色给付补贴每公顷最低3万台币，依有机产品验证面积验证费用每年补助提高至九成，并订定首部《有机农业促进法》。
奥巴马深夜在白宫明确表示，若伊朗在临时协议涵盖的六个月期限内不遵守承诺，美国将取消制裁豁免并“逐步增加施压”。
**给予奥巴马空间**
一些分析师指出强硬派可能会采取行动破坏协议，不管是把向西方开放视为洪水猛兽的伊朗革命卫队(Revolutionary Guards)，还是美国国会中的批评人士。
不过，尽管美国共和党和民主党参议员对协议表示了质疑，国会看似仍会给奥巴马空间，以观协议会否奏效。
协议并不需要获得国会批准，奥巴马将动用行政权力来暂停某些制裁行动。部分参议员数月来一直在讨论对伊朗实施更严厉的制裁，这或将惹怒伊朗，让周日达成的协议面临威胁。
不过，深具影响力的民主党参议员已经明确表示，对伊朗施加任何新的制裁，在生效之前都将为达成最终协议留出六个月的时间窗口。
--新农业计画今年起十箭齐发，10年内增三万新农民大军，农业科技创新将强势出击，四年将投入1,170亿台币预算，2020年农业产值将增加2,190亿台币。另今年起扩大有机及友善耕作诱因，给予绿色给付补贴每公顷最低3万台币，依有机产品验证面积验证费用每年补助提高至九成，并订定首部《有机农业促进法》。
路透4月13日 - 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率 为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 Q1-2017 Q4-2016 Q3-2016 Q2-2016 Q1-2016 环比年率 -1.9 12.3 -0.4 0.8 -0.5 较上年同期 2.5 2.9 1.2 1.9 1.9 环比年率 较上年同期 制造业 -6.6 6.6 建筑业 5.4 -1.1 服务业 -2.2 1.5 路透调查预估中值为第一季GDP环比年率为下降1.9%，较上年同期料增长2.4%。 注：因数据修正的关系，前几季数据可能与之前公布值有所不同。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
--国泰航空宣布高层变动，担任行政总裁（CEO）三年的朱国梁被调任为非常务董事及退任国泰港龙主席，同时被委任为太古（中国）主席，主力拓展中国市场。