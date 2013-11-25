《综述》伊朗核谈判达成突破性协议，以削减核计划换取制裁松绑

制裁的主要部分--包括西方对伊朗原油实施禁运和禁止伊朗使用国际金融系统，仍维持不变，将取决于就完全消除伊朗核武器危险所达成的最终协议。

“根据当前的制裁，这70亿美元只占伊朗在第一阶段协议执行期间所受制裁的很小一部分”白宫表示，“伊朗近1,000亿美元外汇中绝大部分都是无法动用的。”

**鲁哈尼上任后出现的改变**

伊朗各界领袖对此协议表示欢迎。

“这将为进一步的明智行动奠定基础。毫无疑问，真主的保佑和伊朗人民的祈祷促成了谈判成功，”握有最高权力的资深强硬派领导人哈梅尼在写给伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)的信中表示。伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社公布了这封信。

鲁哈尼表示，“谈判的结果表明...世界大国承认了伊朗的核权力。”鲁哈尼是温和派人士，6月时以绝对优势当选总统。他承诺与世界“建设性地接触”并争取解除制裁。

鲁哈尼努力修复其激进派前任阿玛迪内贾(Mahmoud Ahmadinejad)所破坏的外交桥梁，并成功赢得哈梅尼的支持，使得谈判得以重启。(完)