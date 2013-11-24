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货币新闻 | 2013年 11月 25日 星期一 07:28 BJT

国际油市：布兰特原油跌逾2美元，因伊朗核问题达成突破性协议

路透新加坡11月25日 - 布兰特原油周一在亚洲早盘跌逾2美元，因周末就伊朗核问题达成突破性协议。

2306GMT，布兰特原油 跌逾2美元，最低至每桶108.51美元，美国原油期货跌逾1美元，低见93.64美元。

伊朗与六大国周日达成协议，伊朗将削减其核计划以换取初步减轻制裁。这标志着双方重大和解的开始，由此将减少全面中东战争爆发的风险。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校 王兴亚)
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