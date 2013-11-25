亚洲金融：中国今年海外并购交易超越日本，居亚洲首位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**亚洲并购占比劲升**
亚洲在全球并购活动中所占比重从10年前的不到5%升至逾20%，仍远低于欧美水准。但对海外业务成长如饥似渴的中国将推动这一比率上升。
本月稍早，中国建设银行同意以约7.2亿美元收购巴西银行Banco Industrial e Comercial SA 72%股份。花旗为后者提供顾问咨询，摩根士丹利担任中国建设银行的顾问。
中国已对部分银行和监管机构高层进行人士调整，随着新的管理团队工作步入正轨，预计银行业在资产收购方面将更加活跃。
银行业者称，中资银行愈发迫切需要加快全球成长步伐，因为中国领导层换届将促进金融业改革，进一步给其利润率带来压力。
中国工商银行 和中国农业银行 正在各自寻求一笔交易。
路透此前报导，工商银行正在洽购南非标准银行 旗下伦敦交易部门，农业银行在考虑收购香港永亨银行 。
中国买家还表示有意投资于海外强大的消费品和奢侈品品牌，并设法在该领域达成了交易。
“看一下我们自己做过的交易，就会发现民间部门表现得愈发突出，”花旗的Banfield说，并补充称医疗和科技是主要领域。“我们还发现并购活动从国有企业主导向民间部门引领转变。”(完) (编译 李爽 审校 郑茵/石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。