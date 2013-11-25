亚洲金融：中国今年海外并购交易超越日本，居亚洲首位

**亚洲并购占比劲升**

亚洲在全球并购活动中所占比重从10年前的不到5%升至逾20%，仍远低于欧美水准。但对海外业务成长如饥似渴的中国将推动这一比率上升。

本月稍早，中国建设银行同意以约7.2亿美元收购巴西银行Banco Industrial e Comercial SA 72%股份。花旗为后者提供顾问咨询，摩根士丹利担任中国建设银行的顾问。

中国已对部分银行和监管机构高层进行人士调整，随着新的管理团队工作步入正轨，预计银行业在资产收购方面将更加活跃。

银行业者称，中资银行愈发迫切需要加快全球成长步伐，因为中国领导层换届将促进金融业改革，进一步给其利润率带来压力。

中国工商银行 和中国农业银行 正在各自寻求一笔交易。

路透此前报导，工商银行正在洽购南非标准银行 旗下伦敦交易部门，农业银行在考虑收购香港永亨银行 。

中国买家还表示有意投资于海外强大的消费品和奢侈品品牌，并设法在该领域达成了交易。

“看一下我们自己做过的交易，就会发现民间部门表现得愈发突出，”花旗的Banfield说，并补充称医疗和科技是主要领域。“我们还发现并购活动从国有企业主导向民间部门引领转变。”(完) (编译 李爽 审校 郑茵/石冠兰)