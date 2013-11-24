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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 07:21 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超420万股

路透东京11月25日 - 以下为日本股市周一开市前，六家外资券商的
下单情况：
        
 日股(单位：百万股)
 
 买单                 16.0
 卖单                 11.8
     -----------------
 净买单                4.2
 (完)
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