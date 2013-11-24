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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 07:41 BJT

《全球汇市》日圆走势仍低迷，澳元继续因央行干预言论承压

该报导推动欧元兑美元从1.3584跌至1.3399，不过之后欧央行淡化了该报道。

与此同时，澳元兑美元 仍持于周五所及两周半低位0.9143附近，澳洲央行总裁史蒂文斯有关可能干预汇市的言论继续打压澳元。

史蒂文斯上周四表示，澳洲央行对干预汇市以打压澳元持“开放态度”，并认为相对于经济基本面，澳元汇率被高估。

澳元兑美元报0.9165，上周跌2.1%。首道支撑位在0.9097附近，此为8月至10月涨势的76.4%回档位。

交易员表示，澳元走势可能依然挣扎，尤其是如果中日两国紧张情势升温的话。
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