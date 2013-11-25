更正-《全球汇市》日圆走势仍低迷，澳元继续因央行干预言论承压

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(更正：因英文原文有误，内文第九段中澳元兑美元的“两周半低位”应更正为“两个半月低位”)
* 日圆兑欧元徘徊在四年低位，兑美元触及四个月低点
* 澳元亦承压，仍未摆脱澳洲央行干预言论的拖累
* 市场关注中国与日本的争端
路透悉尼11月25日 - 日圆兑欧元周一在亚洲市场早盘处于四年低点，兑美元则触及四个月低位，仍是投资者青睐的融资货币，且本周可能将延续这一趋势。因美国适逢假期，本周的交易时间缩短。
最新数据显示，外汇市场投机客建立的日圆净空头仓位增至六年高位，说明市场相信日本央行将维持主要央行中最为宽松的货币政策。
欧元兑日圆 在亚洲早盘最高升至137.36日圆，稍微刺破周五高点137.32日圆。美元兑日圆 再度测试周五高点101.36日圆，有望突破7月8日高点101.54日圆。
“美元/日圆可能在11月最后一周加快上涨，因为日本复苏放慢，削弱了日本央行在2015年前达到2%通胀目标的承诺，”DailyFX外汇分析师David Song表示。
近期数据显示，日本经济成长在第三季放缓。
“随着美联储料将在未来数月缩减购债规模，政策前景的差异可能继续推动该汇率再创新高。”
欧元兑美元 报1.3553美元，差不多收复上周三的全部跌幅。此前，一家媒体报导称欧洲央行可能下调隔夜存款利率至负值，导致欧元下跌。
该报导推动欧元兑美元从1.3584跌至1.3399，不过之后欧央行淡化了该报道。
与此同时，澳元兑美元 仍持于周五所及两个半月低位0.9143附近，澳洲央行总裁史蒂文斯有关可能干预汇市的言论继续打压澳元。
史蒂文斯上周四表示，澳洲央行对干预汇市以打压澳元持“开放态度”，并认为相对于经济基本面，澳元汇率被高估。
澳元兑美元报0.9165，上周跌2.1%。首道支撑位在0.9097附近，此为8月至10月涨势的76.4%回档位。
交易员表示，澳元走势可能依然挣扎，尤其是如果中日两国紧张情势升温的话。
中国周末突然宣布划设的东海防空识别区中包含中日有争议岛屿，日本及其盟友美国警告若中国执行此规定，事态可能升级。
不过，伊朗核谈判达成突破性协议的消息，或将有助于抵消中日紧张局势带来的任何潜在影响。
伊朗与六大国周日达成协议，伊朗将削减其核计划以换取初步减轻制裁。这标志着双方重大和解的开始，由此将减少全面中东战争爆发的风险。
亚洲市场周一没有重大经济数据公布，美国多数经济报告将集中在本周前段，周四开始感恩节假期。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3551 1.3558 -0.05 +2.71 1.3194
美元/日圆 101.28 101.27 +0.01 +16.76 86.74
欧元/日圆 137.24 137.30 -0.04 +19.90 114.46
美元/瑞郎 0.9070 0.9067 +0.03 -0.93 0.9155
英镑/美元 1.6229 1.6223 +0.04 -0.14 1.6251
美元/加元 1.0548 1.0513 +0.33 +6.32 0.9921
澳元/美元 0.9165 0.9166 -0.01 -11.82 1.0393
新西兰元/美元 0.8190 0.8193 -0.04 -1.12 0.8283
澳元/日圆 92.820 92.820 +0.00 +2.98 90.130
新西兰元/日圆 82.930 82.970 -0.05 -41.11 140.820
英镑/日圆 164.37 164.29 +0.05 +16.72 140.82
澳元/新西兰元 1.1186 1.1184 +0.02 -10.80 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 李爽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。